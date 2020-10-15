«ЁЛКА девелопмент» выходит на рынок пригородного жилья

— Мы уже несколько лет наблюдаем за проектами пригородной и малоэтажной недвижимости, реализуемыми в Новосибирской области. Наиболее удачным до недавнего времени был проект «Фламинго» компании ООО «Жилищная инициатива» (Барнаул, официальный представитель в Новосибирске — ООО СЗ «Новосибирский квартал»), который можно отнести к масс-маркету жилищного рынка. По итогам 2018 года мы увидели, что пригородной недвижимости в регионе продается больше, чем строится (ранее была обратная динамика), а значит, в этом секторе есть не только жизнь, но и доходность, — пояснил интерес к новому для компании сегменту рынка директор по управлению проектами и инвестициями ГК «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков.

Проанализировав проекты, находящиеся в разных регионах России, девелоперы решили запустить свое индустриальное тиражное решение. Напомним, до сих пор «ЁЛКА девелопмент» была известна на рынке недвижимости Новосибирска своими многоэтажными жилыми комплексами.

— Сейчас у нас в проектировании находится пригородный комплекс на берегу озера в 2-3 км от границы Новосибирска (Более конкретно локацию ЖК и детали проекта собеседник Infopro54 не называет. — Ред.). Земельный участок уже в собственности нашей компании. Проект предусматривает строительство домов высотой 6-8 этажей. Намерены выйти на площадку в этом году, — говорит Марков. — В квартирах запланированы дровяные печи, а сами они будут более просторными, чем городское жилье аналогичного уровня.

Кроме того, в стадии проектирования у компании находится еще один малоэтажный пригородный мультиформатный комплекс с домами в 4-8 этажей, таунхаусами, дуплексами и многовариантными малоэтажными домам. Это будет поселок с домами хорошего комфорт- или бизнес-класса.

— Сейчас мы находимся в фазе финансового обоснования этого проекта. Если банки одобрят под такую модель проектное финансирование, то в следующем году будем выходить на строительную площадку, — поясняет Марков. — Эта локация находится также в 2-3 км от границы Новосибирска, но в другой стороне от нашего первого проекта. Сейчас завершаем переговоры с собственником земли по приобретению участка.

Собеседник Infopro54 отмечает, что оба пригородных ЖК будут строиться рядом с существующими населенными пунктами, где уже есть сложившаяся инфраструктура в виде школы, детского сада, обеспечена транспортная доступность, необходимая инженерная инфраструктура. ГК «ЁЛКА девелопмент» под свои проекты целевым образом искала именно такие локации. Эксперт уверен, что в перспективе спрос на пригородное жилье в Новосибирске будет расти.

— Ранее у потребителя не было аппетита к такому жилью, а также массового опыта потребления такого продукта, поэтому эксперименты застройщиков не встречали должного интереса. Лето 2020 года показало, что спрос на загородную недвижимость резко вырос. Скупалось все, даже то, что раньше совершенно не пользовалось спросом, — комментирует Максим Марков. — Сейчас очевидно: массовый спрос меняется. У людей, с одной стороны, появился опыт использования пригородного жилья. С другой — ситуация с коронавирусом заставила их задуматься об изменении видения собственной квартиры.

Эффект 13 этажа

— Кроме того, до регионов дошел тренд, актуальный для Москвы и Санкт-Петербурга, а именно тема второго загородного индустриального жилья. Был период когда люди массово отказывались от дач, а сейчас снова скупают все. В том числе для того, чтобы была возможность проводить время в более комфортной обстановке в случае возобновления режима самоизоляции, — комментирует Марков.

По его оценке, вокруг Новосибирска еще достаточно много локаций, которые можно задействовать под строительство пригородного жилья. Как правило, ими не интересуются крупные застройщики, специализирующиеся на многоэтажном строительстве, поэтому высока вероятность, что на них будут выходить менее статусные, но более креативные игроки.

Аналитики «Авито Недвижимости» также уверены, что пандемия коронавируса, которой предрекают второй виток, по-прежнему способствует развитию рынка загородной недвижимости в России. Спрос на ее приобретение по итогам III квартала 2020 года в целом по стране оказался на 49% больше, чем год назад. Средняя стоимость покупки загородной собственности за этот же период увеличилась на 7% и составляет 1,6 млн рублей за объект, в то время как цена долгосрочной аренды продемонстрировала внушительный годовой рост в 53% и достигла отметки в 26 тысяч рублей в месяц по стране. В Новосибирской области интерес к приобретению загородного жилья за год увеличился на 65%. Средняя цена загородного объекта в регионе за аналогичный период повысилась на 10% и на данный момент составляет 1,1 млн рублей.

Самым популярным вариантом как для аренды, так и для покупки по итогам III квартала, по мнению экспертов компании, стали загородные дома — их доля в общей структуре спроса равна 85% и 71% соответственно. Если коттеджи и таунхаусы примерно одинаково популярны как для аренды, так и для приобретения в собственность, то дачи значительно чаще предпочитают покупать, нежели арендовать (20% против 6%). Что легко объясняется финансовой доступностью дач. При этом разница в арендной ставке между дачным вариантом и более дорогостоящим объектом, например коттеджем, не столь значительна, как при покупке — в этом случае коттедж обойдется значительно дороже. Поэтому те россияне, кто мечтает о жилье на природе, но не обладает большим бюджетом, делают выбор в пользу более демократичных дач.

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