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В Мошково создают промышленно-логистический парк

Он будет специализироваться на глубокой переработке древесины и переработке продукции АПК.
  • 26/02/2019, 20:54
Автор: Юлия Данилова
В Мошково создают промышленно-логистический парк
Объем выпуска продукции резидентов ПЛП при выходе на проектную мощность — 950 млн рублей в год.

— Наша компания приобрела бывший ремонтный завод Минобороны РФ — ОАО «114 Ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего», который прекратил свое существование. Здания и сооружения на площадке не эксплуатировались. В настоящее время мы приступили к реновации проекта по созданию промышленно-логистического парка «Мошковский»: восстановили инженерные коммуникации, приобрели оборудование, лесопильные станки и начали осуществлять распиловку и сушку древесины. Суммарный объем инвестиций составил более 40 млн рублей, — сообщил на заседании инвестсовета Новосибирской области гендиректор инициатора проекта ООО «АльянсТерминал» Андрей Ушаков.

По словам Ушакова, на территории завода уже расположен калибровочный цех, складские комплексы, автозаправка, гаражный комплекс.

— Эти объекты мы пока не планируем использовать в собственных нуждах, поэтому решили создать на территории промышленно-логистический парк. Имеющиеся у нас 20 га позволяют разместить различные сервисы и производства, — пояснил он. — Планируем создать площадку для объединения деревоперерабатывающих предприятий для глубокой переработки древесины на месте. Также на площадке планируется объединить предприятия АПК для переработки и хранения зерновых культур плюс создать транспортно-логистическую инфраструктуру.

Сегодня резидентами парка, с которыми уже подписаны соглашения, являются ООО «АльянсТерминал» (инвестиции 43,7 млн рублей), ООО «АльянсТрансТорг» (14,5 млн), ЗАО ВНПО «РОСЛЭП» (14 млн), ООО «РосКитСоюз» (12 млн). Сейчас УК ПЛП «Мошковский» ведет переговоры еще с двумя резидентами — ТД «Зернопродукт» (12,3 млн) и ТД «СибВуд» (9,7 млн). Общий объем инвестиций в проект — 152 млн рублей. Средства пойдут на закупку оборудования, объектов капитального строительства. На сегодняшний день создана управляющая компания парка, ведется разработка необходимых документов, завершен расчет финансово-экономической модели парка.

К 2023 году в парке, по словам Андрея Ушакова, будут созданы 165 рабочих мест, средняя зарплата составит 45 тысяч рублей.

— Объем выпуска при выходе на проектную мощность — 950 млн рублей в год. Выручка с нарастающим итогом за 7 лет — 5 млрд рублей, прибыль — в районе 800 млн рублей. За 7 лет реализации проекта в консолидированный бюджет поступит 220 млн рублей, —перечислил Ушаков.

В качестве мер поддержки инвестор запросил признать ПЛП «Мошковский» масштабным инвестиционным проектом и предоставить земельный участок площадью 10 га для обеспечения потребностей резидентов парка. Проект получил одобрение на заседании инвестиционного совета. Компании рекомендовано подготовить пакет документов на получение мер поддержки для детального рассмотрения на заседании комиссии в правительстве области.

ПЛП «Мошковский»  реализуется при поддержке АО «Агентство инвестиционного развития, Союза транспортников и логистов Сибири (СТЭЛС), а также администрации Мошковского района.

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