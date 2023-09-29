Один из крупнейших франчайзи KFC отказывается от ребрендинга в России

ООО «Эй Кей Раша» не планирует ребрендировать 100 заведений в Rostic’s. Все компании останутся под вывеской KFC, несмотря на договорённости с американским владельцем, пишет «Ъ».

По словам гендиректора «Эй Кей Раша» Алексея Чижова, большая часть договоров на использование бренда KFC подписана до 2035 года, это, в свою очередь, дает право компании не переименовывать свои заведения.

Отмечается, что до осени минувшего года права на развитие бренда KFC в РФ были у «Юниреста» — «дочки» американской Yum! Brands. Потом бизнес выкупил ижевский франчайзи сети — «Смарт Сервис», который заявил о переименовании точек продаж KFC в Rostic’s. Согласно условиям сделки, полностью ребрендинг всех 1,15 тыс. заведений KFC должен завершиться к концу первого квартала следующего года.

Эксперты отмечают, что позиция «Эй Кей Раша» вполне «оправданна», так как первоначально компания приобретала франшизу международной KFC. А в случае смены названия на Rostic’s популярность заведений рискует упасть не менее чем на 20%.

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