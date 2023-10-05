Коалиция выдвинула своих кандидатов на довыборы в горсовет

— Сегодня Михаил Рязанцев (помощник депутата Светланы Каверзиной — Ред.) и Екатерина Терещенко (экс-помощник Хельги Пироговой — Ред.) подали документы в избирательную комиссию! Это именно те кандидаты, которые выступают за прямые выборы мэра, чистый город и современный транспорт. Став депутатами, они продолжат борьбу Коалиции с точечной застройкой и грабительскими концессиями, — написала сегодня в своем Телеграм-канале депутат горсовета Светлана Каверзина.

Михаил Рязанцев известен в Новосибирске как координатор движения «Искалеченный Новосибирск». Он примет участие в выборах на округе №40, за место Сергея Бойко* (*в апреле 2023 года включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). На округе №49 в Октябрьском районе «Коалиция» выдвинула Екатерину Терещенко. При этом, на сайте территориальной комиссии информации по выдвижению этих кандидатов пока нет.

На сегодняшний день о планах пойти на довыборы в качестве самовыдвиженца по округу №49 (Центральный район) заявил 29-летний заместитель директора ООО «СтройКапиталИнвест» Александр Толкачев 1994 года рождения. Это уже не первая его попытка пройти в горсовет — в 2020 году на основных выборах в горсовет предприниматель занял последнее место, набрав 2,9% голосов. Теперь ему необходимо собрать минимум 113 подписей в свою поддержку.

Согласно сайту территориальной избирательной комиссии Центрального района, на место депутата горсовета по одномандатному избирательному округу №40 пока выдвинуты 2 кандидата: коммерческий директор ООО «Компания Джокер» Дмитрий Дамаев (В предыдущем созыве горсовета Дамаев работал от «Единой России». — Ред.) и руководитель группы АО «Страховое общество газовой промышленности» Александр Емельянов. Оба они идут как самовыдвиженцы.

Ранее эксперты высказывали мнение о том, что конкурентная борьба за вакантные места в горсовете может оказаться довольно острой.

Напомним, решением горсовета Новосибирска от 27 сентября 2023 года дополнительные выборы депутатов горсовета по одномандатным избирательным округам № 40, № 49 назначены на 17 декабря 2023 года. Голосование будет проходить в течение нескольких дней подряд. Подать документы на выдвижение и регистрацию кандидаты могут до 25 октября.

Для регистрации кандидатам необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. На округе №40 (29195 избирателей) кандидатам необходимо собрать от 146 до 160 подписей, на округе №49 (22404 избирателя) от 113 до 124.

Места на округах №40 и 49 стали вакантными после того, как на июньской сессии городского совета депутаты Хельга Пирогова и Сергей Бойко* были лишены депутатских полномочий. Поводом для этого, стали не предоставленные ими сведения о доходах и результаты почерковедческой экспертизы отчетных документов депутатов. Срок их полномочий закончился 4 июля 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске дан старт регистрации кандидатов на довыборы в Горсовет.