Еще одна графа может появиться в платежках за ЖКХ

Заместитель завкафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова в беседе с агентством «Прайм» предупредила о том, что граждан могут обязать установить в квартире газоанализаторы для сигнализации об утечках. Что, в свою очередь, повлечет за собой новые расходы за жилищно-коммунальные услуги.

Соответствующий законопроект планируется в ближайшее время внести в Госдуму.

Ожидается, что такая мера будет способствовать заметному снижению количества аварий при использовании бытового газа.

Эксперт уточнила, что газоанализатор плюс установка обойдутся примерно в 3-3,5 тыс. руб. При этом монтаж будет осуществляться за счет взносов за капремонт.

Однако, чтобы оборудовать датчиками все многоквартирные дома в краткие сроки, специалист считает, что каждому нужно установить приборы за свой счет с последующей компенсацией взносов за капремонт, например, путем перерасчета.

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