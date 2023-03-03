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Восточные партнеры ждут от России развития транспортной и логистической инфраструктуры

  • 03/03/2023, 17:30
Автор:
транспортная инфраструктура
Как основного условия для взаимодействия в новых экономических условиях.

В связи с последними тенденциями в мировой экономике и переориентации России с Запада на Восток восточные партнеры, как уже имеющиеся, так и рассматриваемые на перспективу, оценивают готовность к взаимодействию с точки зрения развития российской инфраструктуры. Соответствующие заявления они сделали в рамках пленарного заседания Красноярского экономического форума.

В частности, как отметил торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский, взаимодействие между государствами в настоящее время и так находится на достаточно высоком уровне в части импорта машиностроительной продукции, товаров широкого потребления, продуктов питания, а китайские товаропроизводители готовы занять производственные площадки в России, покинутые их западными коллегами. По итогам прошлого года товарооборот России и Китая составил более 190 млрд долларов. Россия поднялась с 10 на 6 позицию в списке крупнейших торговых партнеров Китая и стала лидером по темпам роста торговли товарами. Объем поставок из Китая в Россию легковых автомобилей вырос на 11%, оборудования на 15%, грузовиков, сельхозтехники и некоторых позиций пищевой промышленности, табака в разы. С другой стороны, данное взаимодействие, по мнению Дахновского, необходимо продолжать технологически совершенствовать.

торгово-логистический центр в районе погранперехода «Хандагайты»

Строительство торгово-логистического центра в районе «Хандагайты» стартует в этом году

Наша основная задача  осуществить постепенный переход от импорта готовой продукции к более сложным схемам сотрудничества, начиная с импорта комплектующих, заканчивая трансфером технологий, потому что у китайцев интересные технологии тоже есть, пояснил Дахновский. Они в свое время многое и сами сделали, и главным образом заимствовали у Запада. Конечно, есть и проблемы, например это проблема взаиморасчетов и вопрос логистики. Но у нас состоялась сессия с участием российских и китайских компаний. Все они говорили о боевом настрое, нацеливались на новые задачи, новые результаты. Это не может не внушать желания работать дальше.

Вопросы логистики актуальны и во взаимоотношениях России с Казахстаном, который в перспективе мог бы стать крупным транспортно-логистическим хабом при взаимодействии России со странами ЕС, Южной Азией, Восточной Африкой, Ближним Востоком.

Мы отмечаем необходимость работы со всеми организациями, властями с тем, чтобы устранить барьеры инфраструктурного характера, среди которых узкие места логистическая инфраструктура, отсутствие сквозного железнодорожного тарифа, бумажные процедуры, говорит торговый представитель России в Казахстане Андрей Бабко. То есть все те вещи, которые надо устранять. Тогда у нас заработает Казахстан как крупный логистический хаб.

О необходимости развития не только транспортной логистики, но и инфраструктуры в целом для повышения уровня взаимодействия России с азиатскими странами говорит и ведущий консультант по глобальной стратегии, основатель и управляющий партнер FutupeMap Параг Хана.

Мне очень нравится фраза «от инерции к прорыву», потому что инерция очень опасная концепция, рассуждает эксперт. Когда вы недоинвестируете в инфраструктуру, вы полагаетесь на инерцию. Инфраструктурные инвестиции дают прорыв к экономике — во внутренней экономике, и в международной торговле, если вы будете больше инвестировать во внутреннюю инфраструктуру и в схемы поставок. Поддержка от правительства регионам должны идти в те области, которые будут развивать логистику, транспорт, промышленные результаты. Нужно инвестировать в сельское хозяйство, технологии. В прошлый свой визит в Сибирь я слышал, что нужно повернуть постсоветскую промышленность к тому, чтобы быть более обеспеченными.

грузоперевозки в Сибири

Грузоперевозчики Сибири пока не наблюдают «потепления» на рынке

  Параг Хана привел пример Индии 1998 года, когда страна, проведя ядерные испытания, оказалась под санкциями.

Мы вложились во внутреннее развитие, говорит Хана. Вы можете то же самое сделать в различных отраслях. Можно не только экспортировать минералы, но и коммерциализировать их. Например, автопроизводство не только кузов автомобиля, но и аккумуляторы и программное обеспечение. Индия и Бразилия используют свое сырье, чтобы быть более инновационными. При этом они концентрируются на внутреннем потреблении. Они адаптируются к изменению климата. В Азии не только большое количество людей, но и различные риски, типа засухи, цунами. Нужно также инвестировать в будущую инфраструктуру, чтобы подготовиться к этим рискам.

 

Ранее редакция сообщала о перспективах взаимодействия государства и бизнеса внутри России.

Фото Pixabay.com, автор Oxion2003

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Рубрики : Бизнес Транспорт Промышленность ВЭД

Регионы: страны Азии Сибирь Россия Китай Казахстан Индия

Теги : Транспортная инфраструктура международное сотрудничество импорт из Китая


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