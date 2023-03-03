Восточные партнеры ждут от России развития транспортной и логистической инфраструктуры

В связи с последними тенденциями в мировой экономике и переориентации России с Запада на Восток восточные партнеры, как уже имеющиеся, так и рассматриваемые на перспективу, оценивают готовность к взаимодействию с точки зрения развития российской инфраструктуры. Соответствующие заявления они сделали в рамках пленарного заседания Красноярского экономического форума.

В частности, как отметил торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский, взаимодействие между государствами в настоящее время и так находится на достаточно высоком уровне в части импорта машиностроительной продукции, товаров широкого потребления, продуктов питания, а китайские товаропроизводители готовы занять производственные площадки в России, покинутые их западными коллегами. По итогам прошлого года товарооборот России и Китая составил более 190 млрд долларов. Россия поднялась с 10 на 6 позицию в списке крупнейших торговых партнеров Китая и стала лидером по темпам роста торговли товарами. Объем поставок из Китая в Россию легковых автомобилей вырос на 11%, оборудования — на 15%, грузовиков, сельхозтехники и некоторых позиций пищевой промышленности, табака — в разы. С другой стороны, данное взаимодействие, по мнению Дахновского, необходимо продолжать технологически совершенствовать.

Строительство торгово-логистического центра в районе «Хандагайты» стартует в этом году Наша основная задача — осуществить постепенный переход от импорта готовой продукции к более сложным схемам сотрудничества, начиная с импорта комплектующих, заканчивая трансфером технологий, потому что у китайцев интересные технологии тоже есть, — пояснил Дахновский. — Они в свое время многое и сами сделали, и главным образом заимствовали у Запада. Конечно, есть и проблемы, например это проблема взаиморасчетов и вопрос логистики. Но у нас состоялась сессия с участием российских и китайских компаний. Все они говорили о боевом настрое, нацеливались на новые задачи, новые результаты. Это не может не внушать желания работать дальше.

Вопросы логистики актуальны и во взаимоотношениях России с Казахстаном, который в перспективе мог бы стать крупным транспортно-логистическим хабом при взаимодействии России со странами ЕС, Южной Азией, Восточной Африкой, Ближним Востоком.

— Мы отмечаем необходимость работы со всеми организациями, властями с тем, чтобы устранить барьеры инфраструктурного характера, среди которых узкие места — логистическая инфраструктура, отсутствие сквозного железнодорожного тарифа, бумажные процедуры, — говорит торговый представитель России в Казахстане Андрей Бабко. — То есть все те вещи, которые надо устранять. Тогда у нас заработает Казахстан как крупный логистический хаб.

О необходимости развития не только транспортной логистики, но и инфраструктуры в целом для повышения уровня взаимодействия России с азиатскими странами говорит и ведущий консультант по глобальной стратегии, основатель и управляющий партнер FutupeMap Параг Хана.

— Мне очень нравится фраза «от инерции — к прорыву», потому что инерция — очень опасная концепция, — рассуждает эксперт. — Когда вы недоинвестируете в инфраструктуру, вы полагаетесь на инерцию. Инфраструктурные инвестиции дают прорыв к экономике — во внутренней экономике, и в международной торговле, если вы будете больше инвестировать во внутреннюю инфраструктуру и в схемы поставок. Поддержка от правительства регионам должны идти в те области, которые будут развивать логистику, транспорт, промышленные результаты. Нужно инвестировать в сельское хозяйство, технологии. В прошлый свой визит в Сибирь я слышал, что нужно повернуть постсоветскую промышленность к тому, чтобы быть более обеспеченными.

— Мы вложились во внутреннее развитие, — говорит Хана. — Вы можете то же самое сделать в различных отраслях. Можно не только экспортировать минералы, но и коммерциализировать их. Например, автопроизводство — не только кузов автомобиля, но и аккумуляторы и программное обеспечение. Индия и Бразилия используют свое сырье, чтобы быть более инновационными. При этом они концентрируются на внутреннем потреблении. Они адаптируются к изменению климата. В Азии не только большое количество людей, но и различные риски, типа засухи, цунами. Нужно также инвестировать в будущую инфраструктуру, чтобы подготовиться к этим рискам.

Параг Хана привел пример Индии 1998 года, когда страна, проведя ядерные испытания, оказалась под санкциями.

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