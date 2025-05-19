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Еще пять гектаров земли отдали в разработку «Разрезу Богатырь» под Новосибирском

  • 19/05/2025, 19:00
Автор: Оксана Мочалова
Еще пять гектаров земли отдали в разработку «Разрезу Богатырь» под Новосибирском
Ранее они относились к землям сельхозназначения

Власти Новосибирской области перевели 50 тысяч кв метров (5 га) земель сельхозназначения в категорию промышленности и иного назначения. Решение принято по ходатайству ООО «Разрез Богатырь», говорится в постановлении регионального правительства.

— Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в  категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения земельный участок с кадастровым номером 54:07:047413:1586, местоположение: Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский район, Евсинский с/с, площадью 50000 кв. м, — говорится в документе.

Напомним, разрез «Богатырь» располагается в 60 километрах от областного центра, в Искитимском и Черепановском районах. Компания «Коулстар» получила лицензию на разработку месторождения с запасами угля ценных марок более 300 млн тонн и прогнозными ресурсами в 2,4 млрд тонн в 2021 году на конкурсе Минприроды РФ (стоимость лицензии – 3,2 млрд рублей). Площадь участка — 309 кв. км.

В марте 2022-го инвестсовет Новосибирской области одобрил проект компании по разработке месторождения. Тогда речь шла об инвестициях в 56 млрд рублей. В прогнозе социально-экономического развития Новосибирской области на 2025 — 2027 годы первый и второй этап разработки месторождения оценивается уже в 133,5 миллиардов рублей. Добыча антрацита на месторождении началась в 2024 году. Выход на проектную мощность ожидается к 2032 году.

Стоит отметить, что жители села Медведское в Черепановском районе с января 2024 года неоднократно жаловались на большегрузы, которые круглосуточно перемещаются на месторождение антрацита. По их словам, техника ездит без весового контроля и ограничений скорости.

В октябре 2024 года ГКУ Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ГКУ ТУАД НСО) закрывало проезд для большегрузов для восстановления дорожного полотна. Работы проводились силами ООО «Разрез Богатырь».

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Разрез Богатырь» зарегистрировано в марте 2021 года в городе Искитим Новосибирской области. Уставной капитал — 1 млн рублей. Единственным учредителем является ООО «Коулстар». Генеральный директор— Владимир Душенко (он же возглавляет ООО «Богатырь Агро»). Финансовые показатели компании за 2022-2024 годы не раскрываются.

Ранее редакция сообщала, что треть земель Новосибирской области находится в частной собственности. Компании больше всего интересуют земельные участки, расположенные в городе Обь, Новосибирск, Искитим, Бердск, Барабинском, Искитимском, Мошковском, Сузунском и Тогучинском районах области.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : Разрез Богатырь добыча антрацита


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