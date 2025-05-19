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Штраф за неподачу уведомления об обработке персональных данных возрастет

  • 19/05/2025, 18:00
Штраф за неподачу уведомления об обработке персональных данных возрастет
Вместо пяти тысяч рублей юридическим лицам придется заплатить триста тысяч

Начиная с 30 мая 2025 года значительно увеличатся штрафы за отсутствие у оператора уведомления в Роскомнадзор о намерении осуществлять обработку персональных данных.

Уточним, по действующему до конца весны законодательству за такое нарушение юридическому лицу либо выписывают административный штраф, максимальный размер которого составляет 5 тысяч рублей. Хотя чаще всего контролирующий орган просто выписывает предписание о необходимости подать соответствующее уведомление в установленный срок.

30 мая ситуация изменится кардинально, а штрафы возрастут в сотни раз. С этого дня за отсутствие уведомления в Роскомнадзор размер санкции для физических лиц будет варьироваться от 5 000 до 10 000 рублей; для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей; для юридических лиц – от 100 000 до 300 000 рублей.

Данная мера коснётся всех работодателей, так как любая организация или ИП, имеющие сотрудников, обрабатывают их персональные данные, а значит должны быть зарегистрированы в реестре операторов Роскомнадзора. Так что всем этим категориям стоит заранее проверить наличие своей компании в реестре, что можно на Портале персональных данных Роскомнадзора.

Помимо этого, с началом лета значительно ужесточается ответственность за утечки баз данных, содержащих персональные данные. И здесь штрафы для физических лиц будут достигать 800 000 рублей, а для юридических двух миллионов рублей. Если такие правонарушения будут повторяться, то оборотные штрафы, достигнут 3% от годовой выручки компании.

От обязанности уведомлять Роскомнадзор освобождаются граждане, обрабатывающие информация исключительно вручную (без занесения в компьютерные системы), в целях защиты безопасности государства и общественного порядка, либо для обеспечения транспортной безопасности.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев предлагают штрафовать за экстремальные выходки детей. 

Фото freepik, автор: freepik.

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Рубрики : Бизнес ПроБизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : штрафы возрастут


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