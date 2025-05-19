Ресторан-лауреат российской премии выставлен на продажу в центре Новосибирска

На интернет-площадке появилось объявление о продаже в Новосибирске ресторана Pardon my French. Заведение расположено в историческом центре города, на улице 1905 года. Ресторан, ранее получавший две звезды Russian Wine Awards за лучшую карту винного бара и ежегодно входивший в десятку лучших ресторанов Сибири, владельцы продают за 15 миллионов рублей. Площадь точки общепита — 211 кв метров.

— Продаётся готовый бизнес видовой ресторан в перспективной локации Hoвocибиpска, на первой линии, в жилом доме люкс класса. Бизнес готов к полноценной работе, — уточняется в объявлении.

Напомним, ресторан Pardon My French открылся в Новосибирске в июле 2015 года. Изначально это был совместный проект ресторатора Максима Ковязина и шеф-повара Франсуа Фурнье. Но в 2023 году первый покинул проект, и владельцами компании стали Франсуа Фурнье и Ольга Волкова, которые и стоят у руля этого гастрономического проекта по сей день. При этом владелец ресторана Франсуа Фурнье все эти годы являлся и его шефом. Выходец из Парижа, он имеет очень богатый бэкграунд. До Новосибирска Фурнье работал в топовых европейских ресторанах: IL Lago и Windows.

По данным 2ГИС, в том же доме расположена Кофейня Single origin, в соседних домах: «Мидийное место», «Вкусно@Сытно», Max-Grill, «Кани суши».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске выставили на продажу ресторан «More Tasty». Изначально, владелец хотел получить за готовый бизнес 15 миллионов рублей, но уже спустя сутки понизил цену до 11,5 миллионов.