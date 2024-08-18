Рекламодателям

Треть земель Новосибирской области находится в частной собственности

  • 18/08/2024, 11:30
Автор: Юлия Данилова
Треть земель Новосибирской области находится в частной собственности
Доля государственных земель в регионе сокращается.

Треть всех земель в Новосибирской области принадлежит гражданам — 5468,4 тыс. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра. За год доля частных земель в области выросла на 0,9 тыс. гектаров. Наибольшей популярностью у граждан пользуется земля в Баганском, Доволенском, Здвинском, Карасукском, Краснозерском, Купинском, Татарском районах области.

За год в регионе увеличилась площадь земель, которые находится в собственности юридических лиц — на 7,9 тыс. га. Компании больше всего интересуют земельные участки, расположенные в городе Обь, Новосибирск, Искитим, Бердск, Барабинском, Искитимском, Мошковском, Сузунском и Тогучинском районах области.

При этом в Росреестре отмечают, что площадь земель сельхозназначения (11106,2 тыс. гектаров) сократилась в 18 районах области на 4,3 тыс. гектаров. Часть из них была переведена в земли промышленности — в Новосибирском и Коченевском районах. В итоге в эту категорию сейчас входит 129 тысяч гектаров.

Площадь государственных и муниципальных земель за год уменьшилась на 8,8 тыс. га. Больше всего земель вышло из госсобственности в Северном, Колыванском, Кыштовском, Убинском районах, а также в городах Татарск, Барабинск и Куйбышев.

Напомним, в июле в Новосибирской области в продаже было около 3 тысяч земельных участков  площадью от 5 до 50 соток. Средняя цена сотки составляла 172 тысячи рублей, отмечают эксперты Циан.Аналитики. За год земля под строительство в регионе подорожала на 37%.

Ранее редакция сообщала о том, что три года на освоение заброшенных участков дадут собственникам дач в Новосибирске. Если земля не будет приведена в порядок, то собственников будут штрафовать

Фото freepik, автор: freepik

64

Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Собственность на землю земельные участки


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVc3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVgLЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkmЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkoЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVbyЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Андрей Колесников: Срок интеллектуальной защиты брендов ушедших из России компаний заканчивается

Андрей Колесников: Срок интеллектуальной защиты брендов ушедших из России компаний заканчивается

Если бренд три года не использовался в России, то он может сменить владельца.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Объем сдачи новостроек в Новосибирске снизился на треть, по сравнению с прошлым годом
18/08/24 12:30
Бизнес Недвижимость
Треть земель Новосибирской области находится в частной собственности
18/08/24 11:30
Бизнес Власть Недвижимость
Бойцы новосибирской «Веги» уничтожили группу боевиков ВСУ в зоне СВО
18/08/24 10:30
Общество
Дождливая неделя начнется после выходных в Новосибирске
18/08/24 9:00
Общество
Мошенники собирают информацию о новосибирцах на сайтах судов
17/08/24 18:30
Общество Право&Порядок
Суд оштрафовал мигранта из-за фальшивого паспорта под Новосибирском
17/08/24 17:30
Право&Порядок
Дольше всего на одном месте работают медсестры, рабочие и учителя в Новосибирске
17/08/24 15:30
Общество
Названы инфекции, которыми можно заразиться при купании
17/08/24 14:30
Общество
В 2024 году зафиксировано почти 400 пожаров из-за возгорания мусора и травы в Новосибирске
17/08/24 13:30
Общество
Спецназ ОДКБ провел масштабные учения по борьбе с террористами под Новосибирском
17/08/24 12:30
Общество Право&Порядок
Под Новосибирском открылся большой китайский рынок
17/08/24 11:30
Бизнес
Любовная история обернулась уголовным делом для пары в Новосибирске
17/08/24 10:30
Общество Происшествия
Директор турфирмы «кинула» на 3 млн с путевками за границу жителей Новосибирска
17/08/24 9:00
Общество Право&Порядок
Экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца освободили от наказания
16/08/24 18:30
Право&Порядок
На месяц ограничат движение авто по одной из улиц Октябрьского района Новосибирска
16/08/24 18:00
Город
В Новосибирске при выборе имени для ребенка решающее слово за матерями
16/08/24 17:30
Общество
Незаконные гостиницы в водоохранной зоне реки Тула построили в Новосибирске
16/08/24 17:15
Общество
Военный хотел незаконно получить жилищную субсидию в Новосибирской области
16/08/24 17:00
Право&Порядок
Мэру Новосибирска объявили предостережение за Октябрьский и Димитровский мосты
16/08/24 16:45
Бизнес Власть Право&Порядок
Топ архитектурных «уродов» назвал эксперт в Новосибирске
16/08/24 16:30
Город
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
«Россети Новосибирск» завершают прокладку питающих линий для микрорайона «Клюквенный»
14/08/24 13:57
Банк Уралсиб увеличил портфель автокредитов в 1,3 раза по итогам 1 полугодия
14/08/24 9:00
Банк Уралсиб стал партнером Дня физкультурника в Красноярске
13/08/24 11:00
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 полугодие
13/08/24 9:00
Банк Уралсиб продлил акцию для пенсионеров – 3000 рублей за перевод пенсии на карту банка
12/08/24 10:58
Какой банк выплачивает клиентам кешбэк до 60 000 ₽, мили без ограничений и 13 зарплату
12/08/24 7:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска