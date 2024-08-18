Треть земель Новосибирской области находится в частной собственности

Треть всех земель в Новосибирской области принадлежит гражданам — 5468,4 тыс. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра. За год доля частных земель в области выросла на 0,9 тыс. гектаров. Наибольшей популярностью у граждан пользуется земля в Баганском, Доволенском, Здвинском, Карасукском, Краснозерском, Купинском, Татарском районах области.

За год в регионе увеличилась площадь земель, которые находится в собственности юридических лиц — на 7,9 тыс. га. Компании больше всего интересуют земельные участки, расположенные в городе Обь, Новосибирск, Искитим, Бердск, Барабинском, Искитимском, Мошковском, Сузунском и Тогучинском районах области.

При этом в Росреестре отмечают, что площадь земель сельхозназначения (11106,2 тыс. гектаров) сократилась в 18 районах области на 4,3 тыс. гектаров. Часть из них была переведена в земли промышленности — в Новосибирском и Коченевском районах. В итоге в эту категорию сейчас входит 129 тысяч гектаров.

Площадь государственных и муниципальных земель за год уменьшилась на 8,8 тыс. га. Больше всего земель вышло из госсобственности в Северном, Колыванском, Кыштовском, Убинском районах, а также в городах Татарск, Барабинск и Куйбышев.

Напомним, в июле в Новосибирской области в продаже было около 3 тысяч земельных участков площадью от 5 до 50 соток. Средняя цена сотки составляла 172 тысячи рублей, отмечают эксперты Циан.Аналитики. За год земля под строительство в регионе подорожала на 37%.

Ранее редакция сообщала о том, что три года на освоение заброшенных участков дадут собственникам дач в Новосибирске. Если земля не будет приведена в порядок, то собственников будут штрафовать.