Ещё больше военнослужащих смогут стать операторами БПЛА в новосибирских подразделениях

В Новосибирской области продолжается комплектование подразделений, где воинскую службу по контракту жители региона могут проходить вместе со своими земляками. При этом военнослужащие получают востребованные военные специальности и дополнительные денежные выплаты.

Наибольшей популярностью пользуется специальность оператор беспилотных летательных аппаратов.

— Правительство Новосибирской области нашло возможности для организации подготовки таких специалистов. Сейчас в учебном центре на базе региональной общественной организации по развитию армейских тактических дисциплин «Звезда» на площадке Новосибирского высшего военного командного училища обучается две группы операторов БПЛА, и ведется набор третьей группы. Все обучающиеся – это те, кто заключил контракт и отправится на службу вместе со своими земляками в новосибирские подразделения. Всего на базе центра «Звезда» подготовлено более 120 операторов БПЛА, – рассказал заместитель руководителя департамента административных органов администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Виталий Жданов.

Кроме того, он напомнил, что гражданам, заключившим контракт на службу с 1 июля текущего года, сумма выплат составляет 600 тыс. руб – это единовременная выплата при заключении контракта, состоящая из двух частей – федеральной в 195 тыс. руб. и региональной – 405 тыс. руб.