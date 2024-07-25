Вахтовик прикарманил ноутбук в аэропорту Новосибирска

В аэропорту Толмачево 47-летний вахтовик из Кемеровской области украл ноутбук стоимостью 50 тысяч рублей.

— В терминале аэровокзала злоумышленник ожидал посадку на рейс в город Читу, где он работал вахтовым методом, — говорится в сообщении Транспортной полиции Сибири.

В зале ожидания он увидел оставленный без присмотра ноутбук и решил забрать его себе. После этого улетел на вахту.

Хозяин ноутбука обратился за помощью к правоохранителям. Вора быстро вычислили по камерам наблюдения. Возвращения вахтовика с работы ждали с большим нетерпением. Как только мужчина снова появился в аэропорту, его задержали и изъяли у него чужую вещь.

— В отношении фигуранта следователями возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы, — добавили в ведомстве.

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