Новосибирцу отбили желание работать в такси с поддельными автоправами: он покупал их дважды

В Новосибирске 28-летнего местного жителя во второй раз судят за покупку и использования поддельного водительского удостоверения.
– В мае 2024 года экипажем ДПС был остановлен для проверки документов автомобиль «Хендай Солярис» под управлением 28-летнего мужчины, – говорится в сообщении прокуратуры по Новосибирской области.
Заподозрив, что документы поддельные, водителя доставили в дежурную часть. Там и вскрылся неприятный факт.
– Кроме того, установлено, что в августе 2022 года мужчина уже был осужден Железнодорожным судом г. Новосибирска за аналогичное преступление, – отметили в сообщении.
Мужчина признался, что снова купил поддельное водительское удостоверение, потому что очень хотел работать в такси.
Уголовное дело будет рассмотрено в Центральном районном суде.
Ранее редакция сообщала о том, что вынесен приговор за использование поддельного водительского удостоверения в Новосибирске.
Источник фото: Прокуратура по Новосибирской области
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