Голую вечеринку в клубе планируют провести в Новосибирске

В одном из клубов Новосибирска собираются провести голую вечеринку по концепции, схожей с тусовкой блогера Насти Ивлеевой в «Мутаборе».
Об этом рассказал глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров.
— Как утверждают организаторы, участники «попадут в поле новейших разработок биоинженерии и откроют в себе новые эмоции на клеточном уровне», — отметил общественник.
Майоров подчеркнул, что на самом деле мероприятие будет представлять собой массовую оргию в сатанинских костюмах и рогами на голове.
— В Новосибирске довольно таки благосклонно относятся к законодателям мод, в этой сфере, даже руководство Дома учёных СО РАН, честь и совесть местной науки очень благосклонно относятся к участникам московского шабаша, что показывает позицию наших учёных, — добавил глава Союза отцов.
Вечеринка в стиле almost naked запланирована на 10 февраля. О названии клуба Майоров умолчал.
Напомним, скандальная свингер-пати прошла 20 декабря в столичном ночном клубе «Мутабор». Среди гостей вечеринки оказались Ксения Собчак, Лолита, Филипп Киркоров, Джиган с супругой Оксаной Самойловой и певица Анна Asti. Большинство «засветившихся» звезд исключили из новогодних шоу на ТВ-каналах. Некоторым повезло еще меньше — их гастроли и концерты отменили почти во всех городах страны.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский депутат обратился с письмом к директору ВГТРК с просьбой исключить из Голубого огонька звезд-участников свингер-вечеринки Анастасии Ивлеевой.
Фото: freepik.com-freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru