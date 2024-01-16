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Голую вечеринку в клубе планируют провести в Новосибирске

  • 16/01/2024, 09:44
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Голую вечеринку в клубе планируют провести в Новосибирске
О «сатанинской оргии» предупредил глава Союза отцов Сергей Майоров.

В одном из клубов Новосибирска собираются провести голую вечеринку по концепции, схожей с тусовкой блогера Насти Ивлеевой в «Мутаборе».

Об этом рассказал глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров.

— Как утверждают организаторы, участники «попадут в поле новейших разработок биоинженерии и откроют в себе новые эмоции на клеточном уровне», — отметил общественник.

Майоров подчеркнул, что на самом деле мероприятие будет представлять собой массовую оргию в сатанинских костюмах и рогами на голове.

— В Новосибирске довольно таки благосклонно относятся к законодателям мод, в этой сфере, даже руководство Дома учёных СО РАН, честь и совесть местной науки очень благосклонно относятся к участникам московского шабаша, что показывает позицию наших учёных, — добавил глава Союза отцов.

Вечеринка в стиле almost naked запланирована на 10 февраля. О названии клуба Майоров умолчал.

Напомним, скандальная свингер-пати прошла 20 декабря в столичном ночном клубе «Мутабор». Среди гостей вечеринки оказались Ксения Собчак, Лолита, Филипп Киркоров, Джиган с супругой Оксаной Самойловой и певица Анна Asti. Большинство «засветившихся» звезд исключили из новогодних шоу на ТВ-каналах. Некоторым повезло еще меньше — их гастроли и концерты отменили почти во всех городах страны.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский депутат обратился с письмом к директору ВГТРК с просьбой исключить из Голубого огонька звезд-участников свингер-вечеринки Анастасии Ивлеевой.

 

Фото: freepik.com-freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : скандал Ивлеева вечеринка


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