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«МТС ИИ» потребовал от новосибирской компании вернуть заём на 50 млн рублей

  • 24/05/2025, 15:30
Автор: Оксана Мочалова
«МТС ИИ» потребовал от новосибирской компании вернуть заём на 50 млн рублей
Договор был заключен в 2023 году

ООО «Центр искусственного интеллекта МТС» («МТС ИИ», структура МТС) потребовало от новосибирской компании ООО «Городские теплицы» Александра Лысковского вернуть заем на 50 млн рублей. Об этом сообщил конкурсный управляющий компании Евгений Голенцов. Структура МТС не смогла получить долю в компании.

— Настоящим конкурсный управляющий уведомляет о получении требования ООО «Центр искусственного интеллекта МТС» в размере 50 728 211,63 рублей из которых: 42 732 050,00 рублей – сумма основного долга, 7 996 165,63 рублей – проценты по займу. Основанием возникновения требований является договор конвертируемого займа от 20.02.2023г., — говорится  в сообщении.

Договор конвертируемого займа был заключен 20 февраля 2023 года. Средства выдавались в обмен на обыкновенные или привилегированные акции, которые должна была выпустить новая холдинговая компания, созданная в результате реструктуризации стартапа. Однако структура МТС так и не получила долю.

Известно, что Лысковский запустил процесс ликвидации «Городских теплиц» в ноябре 2024 года, но в апреле 2025 года ликвидируемая компания была признана банкротом по иску Владимира Алексеенко из-за долга в 35 млн рублей. В материалах суда указывалось, что стоимость активов должника всего 6,7 млн рублей. Суд включил требование Алексеенко в третью очередь реестра требований кредиторов. Также в суд поступили заявления кредиторов Майи Котовой на 2,6 млн рублей и Ильи Хотинского (сумма судом не названа).

Кроме того, предприниматель планировал ликвидировать ООО «Городские теплицы Москва» и ООО «Вертикальные фермы», но в итоге компании проходят процедуру банкротства. Суд в мае признал несостоятельными «Вертикальные фермы», разбирательства с «Городскими теплицами Москва» еще идут.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Городские теплицы» (iFarm ) было основано в 2018 году в Новосибирске с уставным капиталом 13 334 рубля. Основной вид деятельности — Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие. Единственным учредителем на сегодняшний день является Александр Лысковский. Ранее в число учредителей входило Айфарм Корпорэйшн (США). В 2022-2023 годах компания вышла из российского бизнеса, но продолжила заниматься международными проектами. Доли были переданы Лысковскому. Помимо Новосибирска, офисы iFarm были открыты в Москве и Хельсинки.

Компания создавала автоматизированные вертикальные фермы для круглогодичного выращивания овощей и фруктов в городской среде. В 2022 году предприниматель сообщил о сборе первого урожая клубники. По его оценкам, на запуск проекта были необходимы 29,9 млн рублей инвестиций. Работу по выращиванию клубники компания вела с 2018 года. Интерес к ее результатам проявляли представители HoReCa и ритейлеры не только в Новосибирске, но и в Москве. В перспективе предприниматель не исключал расширение ассортимента вертикальных ферм. Например, за счет голубики.

Ранее редакция сообщала, что новосибирскую торговую сеть готовой еды «Бахетле» хотят обанкротить. Кредиторами компании, управляющей магазинами, выступают более пятидесяти организаций.

Источник фото: freepik.com, автор- ededchechine

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : конкурсное производство заемщик


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