Пескобазы с набережной Новосибирска могут перенести в Ташару

— Для нужд дорожного и строительного комплекса Новосибирска из речных карьеров добываются и перевозятся, по нашим данным, от 1 до 1,2 млн тонн песка в год, и эта потребность увеличивается, так как растут объемы выполняемых работ. Перевалка песка в пределах города осуществляется на трех площадках: 50% приходятся на пескобазу, расположенную на Чернышевском спуске, 20-25% — в Красном яру и 15-20% — на Зеленом мысе, — отметил, выступая на заседании в рамках Сибирского транспортного форума, директор Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий.

Он напомнил, что в связи с застройкой Чернышевского спуска необходимо решать вопрос с выбором площадки для складирования песка.

— Исключительно силами судовладельцев мы этот вопрос решить не сможем. В Новосибирской области на площадках накопления инертных и строительных материалов, в карьерах, на речных перевозках работают разные компании — субъекты малого и среднего предпринимательства, в отличие от Томской области, где рынок курирует холдинговая компания, — говорит Каракоцкий. — Надеемся на поддержку мэрии Новосибирска. Если мы найдем такую площадку, то можно будет говорить о распространении опыта «Бийского гравийно-песчаного карьера» (БГПК) на Новосибирскую область. В частности, о софинансировании проекта бизнесом и региональным бюджетом: траление, разработка подходов к всевозможным причалам, дноуглубительные работы и т.д.

— Новосибирску нужно развивать и украшать свою набережную, чтобы он красиво выглядел с реки. На это обратил наше внимание и помощник президента РФ Игорь Левитин, когда приезжал в наш город, — добавил министр. — А перевалочные пункты нужно делать за пределами города. Один из вариантов, который мы рассматривали, это порт Ташара, где можно восстановить железнодорожную ветку. Подумайте о том, чтобы представить этот проект на инвестсовет Новосибирской области. Я готов организовать его обсуждение с Минэкономразвития.

Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский заявил, что он против того, чтобы в Новосибирске были перевалочные базы инертных материалов, типа Чернышевского спуска.

Министр напомнил, что сейчас за навигацию по Новосибирской области перевозят около 2 млн тонн грузов, при том что сама навигация длится 1,5-2 месяца. Для сравнения: в советское время перевозки составляли до 11 млн тонн за сезон — и область хотела бы вернуться к этим показателям.

— У нас перевозки с этих карьеров идут по запросам «Автодора» на строительство инфраструктурных объектов, на Толмачево. Предлагаем также рассмотреть возможность увеличения сроков навигационного периода от нижнего проходного канала Шлюза до карьеров Песчанный и Калугинский до 1 ноября, — добавил он. — Также, на наш взгляд, необходимо увеличить гарантированные глубины на участке реки Песчаный – Красный яр, где находится площадка накопления инертных материалов, до 180 см.

Александр Каракоцкий предложил для увеличения эффективности перевозки песка и щебня рассмотретьдо 160 см — для обеспечения пропускной способности шестого плеса. Это особенно актуально для судовладельцев, занимающихся грузоперевозками, с 1 сентября.

Кроме того, Александр Каракоцкий обратил внимание участников отрасли на то, что на федеральном уровне поднят вопрос о проектах по корректировке русла, о строительстве выправительных сооружений, которые широко используются в европейской практике.

— Мы полагаем, вопросы по дноуглублению могут быть решены не только с помощью дноуглубления, но и постепенной реализации выправительных сооружений, которые позволят увеличить глубины в Обь-Иртышском бассейне, — заявил глава Ассоциации судовладельцев.

Кстати, как рассказал на заседании замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин, после заключения соглашения о сотрудничестве между ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей», Министерством края и рядом юрлиц в сфере реализации проекта развития инфраструктуры внутреннего водного транспорта в границах Алтайского края были увеличены гарантированные глубины на реках Бия, Катунь и Обь, реанимирована деятельность нескольких карьеров, проведена работа по развитию порта Восточный в Барнауле, восстановлена перевалка грузов в трех районах края. Объем перевозки грузов речным транспортом с 2015 по 2022 годы вырос в 2,7 раза (всего перевезены 6,9 млн тонн). В Новосибирской области заключить такое соглашение пока не получается.

Ранее редакция рассказывала о проблемах речных перевозок в Новосибирской области в связи с низким уровнем водности.