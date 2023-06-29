Пескобазы с набережной Новосибирска могут перенести в Ташару

— Для нужд дорожного и строительного комплекса Новосибирска из речных карьеров добываются и перевозятся, по нашим данным, от 1 до 1,2 млн тонн песка в год, и эта потребность увеличивается, так как растут объемы выполняемых работ. Перевалка песка в пределах города осуществляется на трех площадках: 50% приходятся на пескобазу, расположенную на Чернышевском спуске, 20-25% — в Красном яру и 15-20% — на Зеленом мысе, — отметил, выступая на заседании в рамках Сибирского транспортного форума, директор Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий.
Он напомнил, что в связи с застройкой Чернышевского спуска необходимо решать вопрос с выбором площадки для складирования песка.
— Исключительно силами судовладельцев мы этот вопрос решить не сможем. В Новосибирской области на площадках накопления инертных и строительных материалов, в карьерах, на речных перевозках работают разные компании — субъекты малого и среднего предпринимательства, в отличие от Томской области, где рынок курирует холдинговая компания, — говорит Каракоцкий. — Надеемся на поддержку мэрии Новосибирска. Если мы найдем такую площадку, то можно будет говорить о распространении опыта «Бийского гравийно-песчаного карьера» (БГПК) на Новосибирскую область. В частности, о софинансировании проекта бизнесом и региональным бюджетом: траление, разработка подходов к всевозможным причалам, дноуглубительные работы и т.д.
против того, чтобы в Новосибирске были перевалочные базы инертных материалов, типа Чернышевского спуска.
— Новосибирску нужно развивать и украшать свою набережную, чтобы он красиво выглядел с реки. На это обратил наше внимание и помощник президента РФ Игорь Левитин, когда приезжал в наш город, — добавил министр. — А перевалочные пункты нужно делать за пределами города. Один из вариантов, который мы рассматривали, это порт Ташара, где можно восстановить железнодорожную ветку. Подумайте о том, чтобы представить этот проект на инвестсовет Новосибирской области. Я готов организовать его обсуждение с Минэкономразвития.
Министр напомнил, что сейчас за навигацию по Новосибирской области перевозят около 2 млн тонн грузов, при том что сама навигация длится 1,5-2 месяца. Для сравнения: в советское время перевозки составляли до 11 млн тонн за сезон — и область хотела бы вернуться к этим показателям.
— У нас перевозки с этих карьеров идут по запросам «Автодора» на строительство инфраструктурных объектов, на Толмачево. Предлагаем также рассмотреть возможность увеличения сроков навигационного периода от нижнего проходного канала Шлюза до карьеров Песчанный и Калугинский до 1 ноября, — добавил он. — Также, на наш взгляд, необходимо увеличить гарантированные глубины на участке реки Песчаный – Красный яр, где находится площадка накопления инертных материалов, до 180 см.
Кроме того, Александр Каракоцкий обратил внимание участников отрасли на то, что на федеральном уровне поднят вопрос о проектах по корректировке русла, о строительстве выправительных сооружений, которые широко используются в европейской практике.
— Мы полагаем, вопросы по дноуглублению могут быть решены не только с помощью дноуглубления, но и постепенной реализации выправительных сооружений, которые позволят увеличить глубины в Обь-Иртышском бассейне, — заявил глава Ассоциации судовладельцев.
Ранее редакция рассказывала о проблемах речных перевозок в Новосибирской области в связи с низким уровнем водности.
Фото Infopro54
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