«Есть у меня для него место»: глава Убинского района хочет оставить себе севший в поле самолет под Новосибирском

Глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк хочет попросить у «Уральских авиалиний» оставить севший в поле Airbus A320 жителям райцентра для истории.

Руководитель ждет окончательного решения о судьбе самолета от собственника, чтобы выйти с ним на переговоры. Об этом он рассказал Infopro54.

— Если они, вдруг, не будут взлетать, не будут забирать самолет, я буду просить, чтобы они сняли с него все ценное и что им нужное: двигатель, бортовые компьютеры и другие рабочие запчасти. Отправить на металлолом — это же трудоемкий процесс: его нужно разрезать, технику пригнать, транспортировать. На мой взгляд, оно того не стоит, — пояснил Олег Конюк.

По словам главы района, авиакомпания арендовала поле не полностью, а порядка 20-25 гектаров — место под саму крылатую машину и площадку для взлета. Поэтому в этом году на этом участке не будут проводиться сельхозработы. В случае, если собственник, согласится оставить аэробус в районе, Олег Конюк поставит его в качестве памятника в селе Убинском.

— Это же история. В Убинском районе сел самолет, все люди живы. Неверное, такое уже не повторится. Не дай бог, чтобы повторилось. В случае, если удастся договориться с авиакомпанией, мы транспортируем самолет в райцентр. У меня есть место, куда я его поставлю. Я держу его в голове. Но пока не готов рассказать об этом, — улыбается глава Убинского района.

Пока Уральские авиалинии решают судьбу лайнера, Олег Конюк ждет их решения, аэробус зимует на пшеничном поле, где он приземлился 5 месяцев назад.

Напомним, авиаинцидент произошел 12 сентября 2023 года. борт «Уральских авиалиний» следовал по маршруту «Сочи – Омск», но выполнил аварийную посадку на территории Новосибирской области. К счастью, 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка, остались живы.

Ранее редакция сообщала о том, что Совершивший аварийную посадку в пшеничном поле Убинского района самолёт «Уральских авиалиний» решили разобрать на запчасти и списать в утиль.