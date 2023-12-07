Севший в поле под Новосибирском самолёт разберут на запчасти и утилизируют

Совершивший аварийную посадку в пшеничном поле Убинского района самолёт «Уральских авиалиний» решили разобрать на запчасти и списать в утиль.

Об этом со ссылкой на источники сообщают «Известия».

По словам собеседника издания, никто из российских компаний не будет брать на себя ответственность за возвращение авиасудна к работе, не исследовав на прочность конструкции машины. В России подобных испытаний не проводили.

Однако, дальнейшее решение по судьбе Аэробуса примут после переговоров перевозчика со страховой компанией.

— Технически восстановление самолёта, возможно, как нам так говорят, в том числе в авиакомпании. На данный момент в страховой компании выясняют стоимость и экономическую целесообразность восстановления самолёта вместе с перевозчиком и другими заинтересованными сторонами. — сообщил изданию замглавы по авиационному и космическому страхованию «АльфаСтрахования» Илья Кабачник.

Аварийная посадка Аэробуса рейсом Сочи-Омск в пшеничном поле под Новосибирском произошла в сентябре 2023 года. На борту лайнера находились 167 пассажиров.

Ранее редакция сообщала о том, что посадивших в пшеничном поле Аэробус A320 «Уральских авиалиний» пилотов попросили уволиться.