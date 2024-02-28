У новосибирцев в QIWI-банке зависли 92 млн рублей

Объем средств жителей Новосибирской области (физических лиц, включая ИП) на банковских счетах «КИВИ Банка» составляет 92,4 млн рублей. Количество таких вкладчиков — 363. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

При этом в агентстве отметили, что не располагают данными об объеме средств держателей QIWI Кошельков в конкретных субъектах РФ, так как при регистрации электронных кошельков от пользователей не требовались данные о месте проживания.

Напомним, 21 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «КИВИ Банк». По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе Российской Федерации.

А ЦБ это решение прокомментировали тем, что «КИВИ Банк»:

нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций;

систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В Центробанке пояснили, что «КИВИ Банк» был нацелен на проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений. Кроме того, были установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

В итоге Банк России ввел в «КИВИ Банке» временную администрацию. В «Агентстве по страхованию вкладов» пояснили, что вкладчикам будет возвращено 100% средств, размещенных на счетах, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).

Представители QIWI оперативно прокомментировали ситуацию на своем сайте. В группе напомнили, что в рамках стратегии по развитию и расширению международного бизнеса 19 января QIWI заключила соглашение о продаже своих российских активов. Сделка была закрыта, 29 января все акции АО «КИВИ» были переданы покупателю— гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, на 100% принадлежащей Андрею Протопопову, бывшему директору и генеральному директору QIWI plc. Цена сделки составила 23,75 млрд руб. На 11 марта было назначено внеочередное общее собрание акционеров компании для одобрения предложения о выкупе в размере до 10% акций.

— Насколько нам известно, у «КИВИ Банка» не было признаков банкротства. Таким образом, после процедуры ликвидации оставшийся капитал должен быть передан его владельцу — АО «КИВИ». По состоянию на 31 декабря 2023 года капитал КИВИ Банка составлял 25,0 млрд рублей. Нет определенности относительно того, как будет развиваться ситуация дальше, какие сроки потребуются для ликвидации и будут ли вообще какие-либо средства у АО «КИВИ» после ликвидации, — подчеркивается в сообщении.

Напомним, система QIWI работала в России с 2007 года. Ее сеть составляла около 100 тысяч киосков и терминалов, на момент отзыва лицензии насчитывала 9,3 миллиона активных кошельков. По данным АСВ, в общей сложности на кошельках зависли более 4 млрд рублей средств граждан.