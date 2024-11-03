«Этажи тут ни при чем»: агентство недвижимости открестилось от сотрудника, кинувшего клиентку на 1 млн

Вдова погибшего бойца СВО из Новосибирска обвинила риелтора в мошенничестве после того, как он оставил её без денег и квартиры. Мужчина взял у сибирячки 900 тысяч рублей в качестве задатка для продавца квартиры, которую она хотела купить в августе 2024 года. В итоге деньги до продавца так и не дошли, и возвращать средства клиентке риелтор так же отказался, пояснив, что их у него нет.

С агентом по недвижимости Виталием Т. Ольга М. была знакома не понаслышке: ранее она проходила обучение в АН «Этажи», в котором работал мужчина, стажировку. Именно он был её наставником, который помогал в осваивании новой профессии. Но с продажей недвижимости у сибирячки не сложилось и она не осталась в компании.

Второй раз свела судьба Ольгу и Виталия, когда женщине самой понадобились услуги риелтора. В марте 2024 года её муж погиб в зоне СВО, а семье выплатили 5 млн «президентских».

— Мы с мужем и детьми жили на съёмной квартире и всегда мечтали о своём жилье. После его смерти, чтобы не остаться с детьми на улице, я решила исполнить нашу общую с супругом мечту и купить квартиру, — рассказала Infopro54 Ольга.

За помощью в покупке жилья женщина обратилась к Виталию, так как знала его лично. Ольга рассказала, что стала вдовой и ей нужна грамотная помощь специалиста, чтобы купить квартиру. По телефону он подтвердил, что до сих пор работает в «Этажах». В назначенное время она пришла в уже знакомое ей агентство, где риелтор встретил её и составил договор, скан которого отправил ей по ватсапу. В бумажном виде данный документ выдан не был. Практически сразу брокер начал отправлять Ольге варианты квартир. Когда объект был выбран, Виталий запросил задаток для продавца в размере 900 тысяч рублей.

— Он составил договор процентного займа, где было прописано, что 18 августа я ему передала 900 тысяч, а он обязан мне вернуть эти деньги не позднее 23 августа. Я говорю ему, мол, какой-то странный договор, больше похож на «филькину грамоту». Он прям возмутился моим недоверием. Говорит: «Ты что, не доверяешь мне? Я столько лет тут работаю! Мы же здесь в компании находимся. Смысл мне тебя обманывать?». Он был очень убедителен, что я поверила и успокоилась. Так же напечатал расписку о получении денег, где поставил подпись. 600 тысяч я отдала ему наличными, а 300 тысяч, по его просьбе, перевела на карту его жены, — пояснила сибирячка.

Подозрения о том, что «дело не бело» закрались, когда риелтор из раза в раз начал переносить дату сделки, ссылаясь на то, что у продавца возникли какие-то проблемы и придётся подождать.

Клиентка настояла на ускорении процесса и брокер наконец-то согласился перейти к делу. В день сделки Ольга и Виталий встретились возле банка на площади Ленина. Она напомнила об обещанном возврате задатка, на что риелтор ответил коротко, конкретно: «Денег нет». Женщину как будто окатили ледяной водой. На вопрос, где задаток, Ольга получила ответ, который её шокировал.

— Он сказал, что купил на мои деньги земельные участки, продал их якобы каким-то бандитам, деньги где-то зависли. Я говорю, ты же сказал, что работаешь в «Этажах». Он начал меня убеждать, что деньги завтра будут. В итоге прошло 2,5 месяца, деньги он так мне и не отдал, — рассказывает сибирячка.

Ольга обратилась в «Этажи» и поведала им об афере, которую провернул их сотрудник. Однако в агентстве ей ответили, что Виталий уж около года у них не работает. На аргумент, что риелтор в офисе компании и за компьютером компании составлял договор и провёл с клиенткой более часа, сотрудники лишь пожали плечами.

— Я говорю, помогите решить этот вопрос, ведь всё произошло здесь, в вашем офисе. На что руководитель агентства Александр сказал, что ничем не смогут мне помочь, так как передача денег произошла не в офисе, а в другом месте. И выплачивать «Этажи» мне ничего не будут, — описывает разговор с представителем агентства женщина.

Ольга несколько раз связывалась с Виталием по телефону. Он продолжал «кормить» её обещаниями, но далее слов дело так и не пошло.

Между тем покупка жилья встала остро и женщина пошла на крайние меры.

— Я продала машину, всё золото, что у меня было, добавила оставшиеся от выплаты за смерть мужа деньги и купила квартиру. Этих денег хватило на жильё, но квартира без мебели и требует капитального ремонта. А это опять деньги, — вздыхает собеседница.

Недавно в семье Ольги произошла ещё одно несчастье — 11-летняя дочь сломала позвоночник, лечение требует дополнительных расходов. Загнанная «в угол» вдова вновь решила напомнить горе-риелтору о долге. Она сообщила о финансовых трудностях и о том, что случилось с ребёнком. Услышав, что Виталий вновь начал «лить воду», женщина перешла к наступлению и сказала, что заявит на него в полицию. После этого риелтор сменил тон и тактику разговора.

— Он начал мне угрожать. Заявил, что если я выложу это куда-то или обращусь в полицию, то своих денег я вообще не увижу, — говорит Ольга.

Женщина искренне не понимает, почему сотрудники «Этажей», знающие, что Виталий уже не работает в их компании, не сказали ей об этом. Хотя видели, что он принимает клиента и составляет договор.

— Одна из сотрудниц, в чьей команде я стажировалась, мне позвонила и сказала, что Виталий в «Этажах» больше не работает и был уволен за махинации. Она предупредила, чтобы я не давала ему деньги. Но было уже поздно, — поделилась собеседница.

По словам Ольги, от есть и другие пострадавшие от действий нечистого на руку брокера. Якобы Виталий занимал деньги у других клиентов, но так и не отдал долг.

На звонки журналиста Infopro54 Виталий Т. не ответил.

В агентстве недвижимости подтвердили, что в курсе ситуации, но категорично открестились от риелтора-афериста, отметив, что он больше здесь не работает.

— С мая 2023 года Виталий Т. не является сотрудником компании «Этажи». Клиентка здесь была и мы ей рекомендовали обратиться в правоохранительные органы. Договор займа заключён между двумя физическими лицами. «Этажи» здесь ни при чём. Мы со своими клиентами заключаем договоры как юридическое лицо, пояснила руководитель судебного департамента агентства недвижимости «Этажи» Юлия Свистун.

1 ноября Ольга М. написала заявление в полицию.

— Заявление приняли, сказали, что свяжутся с Виталием и выслушают его. При этом отметили, что здесь нет мошеннических действий и мне придётся обращаться в суд с гражданским иском, — рассказала сибирячка.

2 ноября женщина вновь позвонила риелтору и сказала, что ей очень срочно нужны деньги. Виталий в очередной раз «обнадёжил» клиентку обещаниями, после чего ему якобы внезапно стало плохо и он вызвал скорую.

Ранее редакция сообщала о том, что директора турфирмы ООО «Лайф-тревел», обвиняют в мошенничестве с путёвками. Женщина заключила договоры на оказание услуг по предоставлению турпутёвок за рубеж. Заказчики их оплатили, но остались ни с чем. Жертвами ушлой мошенницы стали четыре человека — они заплатили за фиктивные услуги порядка 3-х миллионов.