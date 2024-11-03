Новосибирский леопард Кавказ отпраздновал 10-летие

В новосибирском зоопарке отметил юбилейную дату одного из питомцев. 2 ноября был день рождения у леопарда Кавказа.

В 2014 году в зоопарке Сочи родился самец дикой кошки. Этот же зоопарк является центром восстановления популяции леопардов на Кавказе, именно поэтому животное получило такое имя.

— Сам Кавказ был рожден от генетически ценных родителей, его отец по кличке Алоус был отловлен в дикой природе (Копетдаг, Туркменистан), мать (ее зовут Андреа) была рождена в зоопарке Йиглава (Чехия), — рассказали в зоопарке.

Сотрудники зоопарка рассказали, что хищник, о котором идёт речь, всё это время живёт в одиночестве. За всё время, что он находится в зоопарке, так и не удалось найти для него пару.

Ранее редакция сообщала о том, что для малышки дальневосточных леопардов Новосибирского зоопарка выбрали имя.