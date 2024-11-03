Новосибирский леопард Кавказ отпраздновал 10-летие

В новосибирском зоопарке отметил юбилейную дату одного из питомцев. 2 ноября был день рождения у леопарда Кавказа.
В 2014 году в зоопарке Сочи родился самец дикой кошки. Этот же зоопарк является центром восстановления популяции леопардов на Кавказе, именно поэтому животное получило такое имя.
— Сам Кавказ был рожден от генетически ценных родителей, его отец по кличке Алоус был отловлен в дикой природе (Копетдаг, Туркменистан), мать (ее зовут Андреа) была рождена в зоопарке Йиглава (Чехия), — рассказали в зоопарке.
Сотрудники зоопарка рассказали, что хищник, о котором идёт речь, всё это время живёт в одиночестве. За всё время, что он находится в зоопарке, так и не удалось найти для него пару.
Ранее редакция сообщала о том, что для малышки дальневосточных леопардов Новосибирского зоопарка выбрали имя.
Источник фото: Новосибирский зоопарк
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