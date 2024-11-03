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Механизм продажи бизнеса и факторы, влияющие на его стоимость

  • 03/11/2024, 11:30
Механизм продажи бизнеса и факторы, влияющие на его стоимость
Что нужно знать владельцам бизнеса о его продаже. Как продать фирму с непогашенными кредитами, убыточную. Популярные методики оценки бизнеса

Продажа бизнеса требует грамотного подхода, важно учесть массу нюансов. Расскажем, по каким причинам идут на этот шаг предприниматели, рассмотрим механизм сделки.

Почему продают свой бизнес

Причин продажи бизнеса может быть несколько: кто-то специально создает его ради этого, кто-то ощущает усталость. Психологическое выгорание владельца — явление достаточно распространенное. Среди других распространенных причин назовем:

  • желание поработать над другим проектом;
  • переезд собственника в другой город либо регион, отсутствие возможности управлять фирмой на расстоянии;
  • раздел имущества в связи с неразрешимыми разногласиями партнеров.

Бизнес может быть выставлен на продажу с целью получения денег на развитие новой фирмы. У многих предпринимателей появляется желание попробовать себя в чем-то новым. Вариант с продажей актуален и при стремлении к заработку именно на этом, а не ежемесячном доходе.

Как оценить свой бизнес

Основной критерий, на который следует ориентироваться при расчете стоимости бизнеса, — это его размеры в сочетании с доходностью. Есть несколько методов определения цены, один из них — затратный. Его применяют в отношении низкорентабельного бизнеса или же приносящего убытки.

 

Установление стоимости наобум легко может привести к тому, что собственник продешевит и лишится части денег. При завышении цены затянутся поиски покупателя.

При использовании затратной методики фирму оценивают по стоимости активов за вычетом обязательств. К примеру, оборудование и товары стоят 7,7 млн, а задолженности перед контрагентами порядка 1,5 млн.

После этого к полученной цифре добавляют дисконт в размере 10–20 % с целью повышения привлекательности актива для покупателей. Новый собственник столкнется с необходимостью оздоровления фирмы, пересмотра процессов, инвестиций, маловероятно, что он согласится на оплату полной стоимости.

(7,7 − 1,5) − 15 % = 5,3 млн.

 

Доходная методика подходит для оценки бизнеса, приносящего прибыль. Его оценивают по прогнозируемому чистому доходу за 10–12 месяцев. При определении количества месяцев во внимание принимается сфера деятельности, активность конкурентов, а также:

  • рыночная ситуация, актуальность идеи, фактор сезонности;
  • комплектация штата;
  • использование уникальных технологий;
  • уровень автоматизации;
  • второстепенные факторы, которые могут быть важны для нового владельца, к примеру, для заведений общественного питания это локация;
  • срочность заключения сделки.

К примеру, на продажу выставляется ресторан с ежемесячным чистым доходом в 275 тыс. руб. Похожий бизнес продают, оценивая за 14–16 месяцев прибыли.

Реализация заведения по максимальной стоимости актуальна, если оно находится в центральной части города: 275 000 × 16 = 4,4 млн руб.

При уникальных условиях аренды, желании получить помещение, в котором находится кафе крупными сетями, продажа готового бизнеса возможна за 20–30 прибылей.

Если собственник планирует переезд и не располагает временем на ожидание, он может предложить цену в 10–14 прибылей.

Продажа бизнеса с кредитами

Также актуален вопрос: «Что делать, если взят кредит для бизнеса, но ожидания, связанные с прибылью, не оправдались?». Такую фирму тоже можно продать, но ее стоимость будет ниже из-за наличия не выполненных перед банками обязательств.

Реализация бизнеса с открытыми кредитными линиями полностью законна. После заключения сделки все долги перейдут к новому собственнику. Продавец должен предоставить о них покупателю исчерпывающие сведения. Важно уведомить будущего владельца о реальном состоянии бизнеса, размере долговых обязательств, сроках их исполнения. Если после продажи фирмы собственник выяснит, что задолженностей больше, чем было объявлено изначально, продавца ожидает субсидиарная ответственность. Нельзя скрывать от потенциального покупателя столь важные сведения.

Продажа убыточного бизнеса

Может ли кто-то купить бизнес, который оказался убыточным? Такой расклад возможен, особенно если нет серьезных задолженностей. Новый собственник покупает не только саму фирму, но и невыполненные обязательства. При большой долговой нагрузке шансов продать бизнес меньше.

Сделка состоится, если фирма обладает какой-то ценностью. Бизнес купят, если у него есть перспективы. Это может сделать предприниматель, у которого имеются деньги на его развитие, при том что у прежнего собственника они отсутствовали. Или если новый владелец понимает, где были допущены ошибки, которые стали причиной убытков. При выборе нового курса развития бизнес можно возродить.

Под ценностью фирмы подразумеваются ее активы:

  • инвентарь;
  • материалы;
  • производственные средства.

Внимание! При общении с покупателем важно делать акцент на потенциале бизнеса, а не на существующих проблемах.

Как найти и проверить покупателя, механика продажи бизнеса

Поиск покупателя возможен на досках объявлений типа «Авито», «Циана», специализированных порталах и бизнес-форумах, пользователи которых собираются ради общения и обмена опытом. Можно опубликовать информацию о продаже фирмы в тематических сообществах, пабликах.

Другой вариант — предложение бизнеса сотрудникам, конкурентам. Приветствуется посещение мероприятий, на которых собираются предприниматели. В общении с ними нужно упоминать о желании продать фирму. Постарайтесь предоставить потенциальным покупателям максимум информации о бизнесе с акцентом на перспективах и преимуществах.

Механизм продажи фирмы предполагает ее подготовку к реализации: составление отчетности, проведение инвентаризации. Далее нужно выполнить оценку бизнеса, подготовить описание, создать современную презентацию.

На какие нюансы в продаже бизнеса необходимо обращать внимание

Важно согласовать все условия предстоящей сделки, грамотно оформить документацию, проанализировать уровень конкуренции, другие предложения на рынке. Обеспечить сопровождение покупателя в первые 2–3 месяца, предполагающее ответы на вопросы, помощь в решении проблем.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске растет спрос на покупку автосервисов

Фото freepik, автор: pressfoto

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Рубрики : Бизнес ПроБизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Продажа бизнеса Новосибирск


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