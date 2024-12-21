«Эти фантазии эпизодически возникают»: новосибирский депутат высказался о разрешённом в России многожёнстве

Духовное управление мусульман (ДУМ) России разрешило в нашей стране многожёнство — до четырёх религиозных браков при соблюдении ряда условий.

— Основным условием допустимости многоженства является справедливое и равноправное отношение мужа ко всем жёнам, которое проявляется в равноценном материальном обеспечении всех жён, в предоставлении отдельного жилья каждой из них, в проведении мужем со всеми своими жёнами равного времени в установленной по договорённости с ними очерёдности, — пояснил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Он также отметил, что скрывать невесту от супруги ни в коем случае нельзя. Если же она против заключения мужем нового брака, то вправе расторгнуть никах (венчание у мусульман — прим. Редакции).

Аляутдинов уточнил, что многожёнство допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию её здоровья, а также в связи с окончанием репродуктивного возраста или по иным объективным причинам, включая сексуальную несовместимость и нежелание рожать.

«Проект» ДУМ вызвало шквал осуждения со стороны жителей России — негодующие комментарии и нелицеприятные отзывы пользователи социальных сетей оставили так же на личной странице муфтия в ВКонтакте.

В стороне не остались и жители Новосибирска — подавляющему большинству непонятно, как в современном мире можно узаконить полигамные отношения в стране, где заключаются только традиционные браки — между одним мужчиной и одной женщиной. Такая историческая концепция брака является столпом ячейки общества не только в Сибири, но и во всей России тысячелетиями. Сибиряки считают, что многоженство фактически является нарушением законов России, в том числе Конституции — но даже это не вся проблема. Люди заявляют, что разграничение между мусульманами и неверными в России принято.

Депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов рассказал, что разрешить в нашей стране многоженство пытались не единожды. Политик напомнил исторический эпизод, когда «многобрачие» даже было реализовано. Происходило это в непризнанной республике Ичкерия. Однако когда республику вернули в правовое поле РФ — многоженство оперативно отменили. За полигинию в Чечне ещё в 2006 году выступал Рамзан Кадыров. В 1999 году президент Ингушетии Руслан Аушев разрешил многожёнство в республике, даже несмотря на федеральный запрет. Он поручил ЗАГСам регистрировать такие браки, но Минюст России быстро прикрыл эту практику.

Отметим, что в 2019 году муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов уже призвал узаконить многожёнство в России. Причём сразу во всех регионах.

— Я считаю, что обязательно нужно узаконить многожёнство. Эта практика имеет право на существование, тем более, что некоторые религии, в том числе и ислам, это допускают, — заявлял он ещё тогда.

В том же году председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин также выступил за легализацию полигинии В России. Правда, только в республиках, где превалирует ислам. Однако идеи вышеуказанных лиц не были реализованы. По понятным причинам.

Ростислав Антонов напомнил, что в России нормативы семьи регулируют Семейный кодекс и Конституция. Он отметила, что в последней прописано, что брак — это союз мужчины и женщины.

— Никакой другой трактовки понятия о семье наша Конституция не даёт. Там не может быть союз двух мужчин и одной женщины, не может быть союза мужчины и четырёх женщин, как предлагают вот эти интересные ребята. Все их эти инициативы не имеют отношения к российскому законодательство. А имеют отношение, скорей, к нормам шариата. Но некоторые деятели почему-то стремятся внедрить в поле российской Федерации. Как таковой ответственности сейчас за фактическое многоженство в Российской Федерации нет, статья эта декриминализирована. Но нужно понимать, что основная проблема заключается в том, что не защищены права ни жены, ни детей многоженца, потому что юридические права у нас только у одной жены и никаких других вариантов нет. Поэтому к этой идее, назову её провокацией, я отношусь в безусловно отрицательно. Мы должны думать о защите женщин и детей. Фантазии эти эпизодически возникают и рассматривать их как разрешение или руководство к действию, я бы никому не советовал. Прежде всего женщинам, которые оказываются в крайне сложной ситуации с правовой точки зрения в случае, если идут на такие решения, — высказался Ростислав Антонов в разговоре с Infopro54.

Глава регионального отделения «Союза отцов России» Сергей Майоров скептически отнёсся к принятому ДУМ решению. Он подчеркнул, что Россия является светским государством, а внутренние нормы религиозной конфессии не имеют отношения к светской жизни. Майоров считает, что независимо от принадлежности к какой-либо религиозной конфессии, граждане, проживающие в стране, обязаны соблюдать законы.

— С уважением отношусь ко всем религиям, к мусульманам, но мы живём в светском государстве, и его законы запрещают многоженство. Есть единственный брак с одной женщиной. С правовой точки зрения в приоритете должны быть законы нашего государства. Мы все живём под богом. Я, как православный, говорю, что у нас нет никакого многоженства, только одна жена. Насколько я знаю, в странах, где проживает подавляющее число мусульман, тоже придерживаются аналогичных приоритетов, — высказался руководитель новосибирского «Союза отцов».

Напомним, осенью прошлого года в Административный кодекс одной из мусульманских стран — соседнего Узбекистана была добавлена статья закона, предусматривающая наказание за пропаганду сожительства с двумя или более жёнами, а также распространение соответствующих идей, в виде штрафа от 15 до 30 базовых расчётных величин (от 5,625 до 11,25 млн сумов) или административного ареста на срок до 15 суток. Спустя год после введения поправок, закрепляющих светскость государства, к ответственности привлекли 14 человек. Из них 13 были оштрафованы, а один получил административный арест.

Так же отметим, что в Таджикистане по закону многоженство карается крупным штрафом или 2 годами исправительных работ. Имамы должны проводить обряд венчания только после предоставления свидетельства о браке из ЗАГСа.