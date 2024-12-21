В Новосибирском зоопарке откроется резиденция Деда Мороза

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило 21 декабря в 12:00 состоится открытие резиденции Деда Мороза (6+).

Как сообщает пресс-служба зоопарка, всех жителей региона приглашают окунуться в атмосферу волшебства, ощутить дух праздника и загадать свои самые заветные желания.

— На открытии вы одними из первых сможете написать письмо Деду Морозу, а когда все желания будут загаданы, Дедушка Мороз исполнит часть из них! — заверили в пресс-службе зоопарка.

Резиденция расположена напротив вольера с северными оленями.

Напомним, что 18 декабря передвижная резиденция Деда Мороза останавливалась на ж/д вокзале Новосибирск-Главный. Поезд ждал гостей до вечера. Гости могли поучаствовать в праздничной программе с артистами и аниматорами. ​​​​​​​

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