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Наплевали на законы: мусульманам в России разрешили религиозное многоженство

  • 20/12/2024, 10:57
Автор: Ольга Кирсанова
Наплевали на законы: мусульманам в России разрешили религиозное многоженство
Решение ДУМ вызвало шквал осуждения со стороны жителей страны

В России мусульманам разрешили религиозное многоженство. Об этом сообщил зампред совета и зампредседателя российского Духовного управления мусульман (ДУМ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

— Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвёртого религиозного брака, — пояснил Аляутдинов.

По словам муфтия, совет ученых-богословов разрешил российским мусульманам заключать до четырёх религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем жёнам.

— Основным условием допустимости многоженства является справедливое и равноправное отношение мужа ко всем жёнам, которое проявляется в равноценном материальном обеспечении всех жён, в предоставлении отдельного жилья каждой из них, в проведении мужем со всеми своими жёнами равного времени в установленной по договорённости с ними очерёдности, — отметил муфтий.

Кроме того, скрывать невесту от супруги ни в коем случае нельзя. Если же она против заключения мужем нового брака, то вправе расторгнуть никах (венчание у мусульман — прим. Редакции).

Аляутдинов уточнил, что это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию её здоровья, а также в связи с окончанием репродуктивного возраста или по иным объективным причинам, включая сексуальную несовместимость и нежелание рожать.

Напомним, по законам РФ многоженство запрещено. Так, в статье 14 Семейного кодекса говорится: «не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке».

Новость о разрешённом многоженстве вызвала шквал осуждения со стороны жителей России. Своё негодование пользователи соцсетей оставили в комментариях под поздравительным постом Ильдара Аляутдинова на его странице в ВКонтакте.

— Извращенцы вы. Какое многоженство…?! У вас вообще совесть есть?!

— ДУМ постепенно строит параллельное государство со своими правилами (законами это называть не будем) и отгораживается от светских законов, возможно, в обозримом будущем и свои вооружённые силы у них появятся. Кроме того, правильно ли мы понимаем, что если по законам РФ пока ещё больше одного брака нельзя, то 2-я, третья и последующие жёны, юридически, становятся матерями одиночками и с удовольствием претендуют на все пособия для такой категории населения?

— Ильдарка, когда вторую жену возьмешь?

— Вы совсем не в ту сторону гребете. Разрешили они себе… Дома у себя разрешайте что хотите. А в России вы обязаны жить по светским федеральным законам.

— Зачем Вы разрешили многоженство в России? Россия — светское государство. И вообще всё это дискриминирует Христиан. Вызывает разного вида искушения, да и мусульманским женщинам это не очень приятно….

Стоит отметить, что 31 октября 2023 года в Административный кодекс Узбекистана была добавлена статья 47−8 закона, предусматривающая наказание за пропаганду сожительства с двумя или более жёнами, а также распространение соответствующих идей, в виде штрафа от 15 до 30 базовых расчётных величин (от 5,625 до 11,25 млн сумов) или административного ареста на срок до 15 суток. Спустя год после введения поправок, закрепляющих светскость государства, к ответственности привлекли 14 человек. Из них 13 были оштрафованы, а один получил административный арест.

Источник фото: личная страница Ильдара Аляутдинова в ВКонтакте

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Рубрики : Общество Политика

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : мусульмане многоженство законы


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