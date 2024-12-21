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Студенты удивили рестораторов Новосибирска зарплатами в отрасли

  • 21/12/2024, 11:30
Автор: Юлия Данилова
Студенты удивили рестораторов Новосибирска зарплатами в отрасли
Молодежные проекты в сфере HoReCa и ритейла оценили эксперты

Бизнес-проекты студентов в сфере HoReCa и ритейла оценили владельцы и CEO новосибирского рынка общественного питания. Защита проектов была финалом курса брендинга новосибирского вуза. Напомним, подобные практики, связанные с инновациями, уже много лет продвигаются в рамках проекта «А:Старт». В ритейл и общепит они были интегрированы в 2023 году.

Как пояснила Infopro54 инициатор проекта, старший преподаватель кафедры менеджмента факультета бизнеса НГТУ Мария Гаранина, в ходе обучения студенты создавали концепции ресторанов, брендинг продуктов для ритейла, прорабатывали названия, логобук, брендбук и маркетинговую стратегию для продвижения. На защите они также представляли жюри финансовую модель, инструменты по работе с холодной и лояльной базами клиентов, клиентский сервис и меню.

— Я бы назвала этот проект своего рода экзаменом. Он дает студентам возможность прочувствовать реальный мир, перестать мыслить фантазиями, вымышленными цифрами, которые разбиваются о призму действительности. При этом не исключаю, что какие-то проекты в итоге получат право на существование, а ребята смогут найти инвесторов. Во всяком случае представители жюри вполне могли бы выступить такими инвесторами для заинтересовавших их проектов, — отметила Мария Гаранина.

По словам создателя и владельца ресторана «Библиотека», ресторанного консультанта Натальи Ильиных, сейчас ресторанный бизнес очень привлекает молодежь. В основном кажущейся легкостью входа и работы на рынке, вне зависимости от того, что это — кофейня, ресторан, клуб или что-то еще.

— Общепит — это модный бизнес. При этом я вижу, что сегодняшние студенты понимают серьезность подхода к разработке проектов. Безусловно, в их бизнес-планах мы видим какие-то смешные места, но это совершенно нормально на данном этапе становления предпринимателя. Я видела большое количество бизнес-планов со странными финансовыми планами, которые были подготовлены абсолютно взрослыми людьми, уже не один год занимающимися бизнесом, — пояснила Ильина. — Фирменный стиль, что сегодня демонстрировали ребята в некоторых презентациях, иногда интереснее, чем у части проектов, уже работающих на рынке. И это тоже нормально.

Анастасия Спирина, сооснователь «Топ Поке» и «Тесту место», отметила, что не участвует в подобных проектах в качестве инвестора, но как ресторатор считает, что их можно «докрутить» и попробовать реализовать на рынке.

— На мой взгляд, ребята достаточно глубоко погружены в тему. Конечно, присутствуют некоторые нюансы, но все приходит с опытом. Многие идеи классные, — подчеркнула Спирина.

Илья Сухарев, владелец бренда «Фермер-центр», CEO «Фермер-центр франчайзинг», наблюдает, что у большинства проектов, представленных студентами, уклон не в ритейл, а в товар и его продуктовую концепцию.

— Ритейл сегодня людям кажется чем-то сложным и достаточно тяжелым. Это заметно по ребятам. Хотя, с другой стороны, не понимая, как устроен ритейл, точно невозможно зайти туда с товаром, который они предлагают, — комментирует Сухарев. — На мой взгляд, студенты больше упор в своих проектах почему-то сделали на брендинг, а не на анализ аудитории и финансовых результатов. Но некоторые идеи, что они озвучили, я себе записал, так как считаю их интересными.

Стоит отметить, что члены жюри делали больше всего замечаний участникам защиты в части зарплат, которые они прописали в своих бизнес-планах, и налогов.  В частности, отмечалось, что повара за 45 тысяч рублей и грузчика за 30 тысяч в месяц на рынке сегодня найти невозможно.

Студенты удивили рестораторов Новосибирска зарплатами в отрасли

При этом Наталья Ильина считает, что место на рынке общепита в Новосибирске есть всегда, тем более что в нашем городе очень хорошо работает эффект синергии.

— Когда в какой-то точке пространства открывается одно заведение, оно может быть не суперуспешным, но если там открываются сразу пять заведений, то хотя бы какие-то из них обязательно станут успешными, потому что будет синергетический эффект и точка притяжения, — комментирует эксперт. — Что касается новосибирского ресторанного рынка, то нам в целом еще есть куда идти и стремиться в плане творчества и интересных идей.

Результатом защиты стала победа проектов из сферы HoReCa. Первое место жюри присудило проекту K-FOODIE, второе разделили между собой проекты «КОФИЙ» и YOUFFEE, третье — у Geyzer и проекта из сферы ритейла Flow.

Защита проектов проходила при поддержке центра «Мой бизнес» Новосибирской области. Его участие позволило молодым предпринимателям прикоснуться к реальным бизнес-процессам, а также получить экспертную оценку и советы от руководителей и владельцев успешных предприятий в городе. Эта синергия опыта и молодого энтузиазма уже приносит свои плоды, а сами проекты обретают потенциал для выхода на рынок.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирцев резко вырос спрос на доставку готовой еды из ресторанов. Горожане стали чаще заказывать в ресторанах еду для повседневного приема пищи, а не для праздников. 

Фото предоставлено Марией Гараниной, автор: Роман Мельников

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Рубрики : Бизнес Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : ритейл Рестораны Новосибирска


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