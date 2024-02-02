МВД показало кадры задержания похитителей студента в Новосибирске

Всего было задержано четыре человека, которые требовали 250 тысяч рублей у первокурсника СибУПК.

На видео можно рассмотреть, как силовики проникли без особых проблем к одному участнику похищения и скрутили его. Однако следующие бандиты отказались добровольно впускать в квартиру сотрудников. Из-за этого дверь пришлось выламывать.

— В декабре прошлого года в полицию поступило заявление жительницы города Новосибирска о совершенном в отношении ее несовершеннолетнего сына преступлении, — говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

Студента затолкали в машину в центре города и увезли на площадь Маркса, где заставили снять в банкомате с банковской карточки 250 тысяч рублей и передать им.

После получения денег похитители скрылись. Спустя полтора месяца их удалось вычислить и задержать. По факту случившегося СК возбудил сразу два уголовного дела по статьям «Вымогательство» и «Похищение человека». Бандитов арестовали. Сейчас полиция устанавливает похожие эпизоды их криминальных похождений.

Ранее редакция сообщала о том, что похитителей студента задержали в Новосибирске. При обыске у фигурантов нашли пистолет.