Трёхкилометровая пробка образовалась из-за ДТП в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска в ДТП пострадало два человека.

На Кедровой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей — кроссовера Lexus и Toyota Corsa. В результате аварии автомобилист на Lexus получил травмы, а водитель Toyota оказался заблокирован в салоне. Спасатели провели операцию по его освобождению.

Характер травм и сколько человек пострадало в результате ДТП неизвестно.

— Сейчас мужчину осматривают медики скорой помощи, — сообщил подписчик АСТ-54.

В результате аварии на Кедровой и Мочищенском шоссе движение было затруднено, сформировалась пробка на протяжении трёх километров.

Новосибирцы активно начали обсуждать происшествие.

— Домой можно не ехать. — Ну куда гонять так. Жестко, конечно. — Мощно.

По данным сервиса 2ГИС, дорожная ситуация в Новосибирске сейчас оценивается на уровне пяти баллов.

Ранее редакция сообщала о том, что два фельдшера пострадали в результате ДТП в Новосибирске.