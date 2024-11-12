Трёхкилометровая пробка образовалась из-за ДТП в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска в ДТП пострадало два человека.
На Кедровой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей — кроссовера Lexus и Toyota Corsa. В результате аварии автомобилист на Lexus получил травмы, а водитель Toyota оказался заблокирован в салоне. Спасатели провели операцию по его освобождению.
Характер травм и сколько человек пострадало в результате ДТП неизвестно.
— Сейчас мужчину осматривают медики скорой помощи, — сообщил подписчик АСТ-54.
В результате аварии на Кедровой и Мочищенском шоссе движение было затруднено, сформировалась пробка на протяжении трёх километров.
Новосибирцы активно начали обсуждать происшествие.
— Домой можно не ехать.
— Ну куда гонять так. Жестко, конечно.
— Мощно.
По данным сервиса 2ГИС, дорожная ситуация в Новосибирске сейчас оценивается на уровне пяти баллов.
Ранее редакция сообщала о том, что два фельдшера пострадали в результате ДТП в Новосибирске.
Источник фото: АСТ-54
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