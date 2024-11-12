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Трёхкилометровая пробка образовалась из-за ДТП в Новосибирске

  • 12/11/2024, 16:15
Автор: Артем Рязанов
Трёхкилометровая пробка образовалась из-за ДТП в Новосибирске
Движение затруднено на Кедровой и Мочищенском шоссе

В Заельцовском районе Новосибирска в ДТП пострадало два человека.

На Кедровой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей — кроссовера Lexus и Toyota Corsa. В результате аварии автомобилист на Lexus получил травмы, а водитель Toyota оказался заблокирован в салоне. Спасатели провели операцию по его освобождению.

Характер травм и сколько человек пострадало в результате ДТП неизвестно.

— Сейчас мужчину осматривают медики скорой помощи, — сообщил подписчик АСТ-54.

В результате аварии на Кедровой и Мочищенском шоссе движение было затруднено, сформировалась пробка на протяжении трёх километров.

Новосибирцы активно начали обсуждать происшествие.

— Домой можно не ехать.

— Ну куда гонять так. Жестко, конечно.

— Мощно.

По данным сервиса 2ГИС, дорожная ситуация в Новосибирске сейчас оценивается на уровне пяти баллов.

Ранее редакция сообщала о том, что два фельдшера пострадали в результате ДТП в Новосибирске.

Источник фото: АСТ-54

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : пробка ДТП


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