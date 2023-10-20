«Это издевательство»: пациенты пожаловались на огромную очередь в онкологической больнице Новосибирска

Читатели Infopro54 пожаловались на высокую загруженность Новосибирского областного онкологического диспансера. Люди по несколько часов дожидаются приема.
― Сегодня с утра в больнице на улице Плахотного яблоку было негде упасть. Сначала нужно отстоять огромную очередь в регистратуру, а потом еще к врачу. При этом понятно, что люди здесь с непростыми диагнозами, у многих самочувствие не позволяет столько ждать в душном помещении. Нам сказали, что теперь всех пациентов, которые были прикреплены к городской больнице, перевели в эту. Просто издевательство какое-то, ― рассказали журналистам посетители диспансера.
Для разъяснения ситуации редакция направила запрос в Минздрав Новосибирской области.
В октябре на форуме «Здравоохранение Сибири-2023» Минздрав сообщал, что в регионе беспрецедентно сократилась статистика по заболеванию раком.
― За 8 месяцев 2023 году показатель снизился до беспрецедентных 17,5%, – рассказал региональный Минздрав.
Фото: предоставлено очевидцами.
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