«Это издевательство»: пациенты пожаловались на огромную очередь в онкологической больнице Новосибирска

Читатели Infopro54 пожаловались на высокую загруженность Новосибирского областного онкологического диспансера. Люди по несколько часов дожидаются приема.

― Сегодня с утра в больнице на улице Плахотного яблоку было негде упасть. Сначала нужно отстоять огромную очередь в регистратуру, а потом еще к врачу. При этом понятно, что люди здесь с непростыми диагнозами, у многих самочувствие не позволяет столько ждать в душном помещении. Нам сказали, что теперь всех пациентов, которые были прикреплены к городской больнице, перевели в эту. Просто издевательство какое-то, ― рассказали журналистам посетители диспансера.