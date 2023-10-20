Родителям, погибшей на заброшке в Новосибирске девочки, выплатили 4 млн рублей

Судебные приставы Новосибирска помогли получить деньги семье, которая потеряла ребенка в результате несчастного случая на заброшенной стройке. Компания заплатила 4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФССП России по Новосибирской области.

Ужасное событие произошло в 2019 году. Девочка пошла на заброшенную стройку и упала с высоты 3-го этажа.

— Родители погибшей отсудили у собственника объекта 4 миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Уже в июле 2023 года приставы хотели взыскать с собственника деньги. Счета компании и объекты были арестованы, а также вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении имущества.

Но должник был не согласен с требованиями и пытался обжаловать судебное решение. В итоге представители Фемиды встали на сторону потерпевших.

— На днях денежные средства были перечислены взыскателям, — отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы вернули лабораторное оборудование и оргтехнику научному институту в Новосибирске.