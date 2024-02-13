1800 дронов и бороскопов передали на СВО сибирские таможенники

В 2023 году, в условиях санкционного давления на Россию со стороны коллективного Запада, работа таможенных органов Сибири строилась по принципу «Все для фронта! Все для победы!». Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника СТУ, начальник Сибирской оперативной таможни Алексей Яковлев. Он пояснил, что таможенники работали с военнослужащими, находящимися в зоне СВО, предприятиями ОПК, общественными организациями, администрациями краев и областей.

В частности, для нужд жителей Луганской народной республики в 2023 году были переданы предметы детской одежды и обувь на сумму более 2,5 млн рублей. Сибирская оперативная таможня и Алтайская таможня безвозмездно передали в социальные организации имущество на сумму 15.5 млн рублей для нужд СВО.

Ранее редакция сообщала о том, что из Новосибирска на СВО отправили первую партию FPV-дронов.