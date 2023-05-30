«Это недопонимание»: скандал с забастовкой в гимназии №10 прокомментировал замминистра образования

В гимназии №10 сейчас работают специалисты департамента образования мэрии Новосибирска. Они разбираются в причинах, которые побудили родителей учеников пригрозить всеобщей забастовкой. Напомним, что 24 мая 2023 года грянул очередной скандал в учебном заведении – родители написали письмо (имеется в распоряжении редакции). Адресатами стали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, министр образования региона Сергей Федорчук, глава департамента образования города Равиль Ахметгареев, и прокурор области Александр Бучман. Поводом для послания стали уроки английского языка в гимназии. По словам авторов письма, новый директор Ольга Голик сообщила, что приняла решение о сокращении учебных часов английского языка во всех классах с шести до трех часов в неделю.

– Никаких решений по сокращению часов английского языка нет, отказа от углубленного изучения, деления на группы не принималось. Таких решений не принималось ни учредителем, ни самой образовательной организацией. Никаких сокращений финансирования, сокращения программы не принималось. Это недопонимание, – уверен заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

По его словам, специалисты городского департамента образования сейчас проводят информационную работу с родителями.

– Есть порядок принятия решений, которые касаются организации образовательного процесса. Образовательная программа, учебный план принимается педагогическим советом. Как мы понимаем, педагогический совет ратует за продолжение той системы обучения английского языка, которая уже сложилась. Решать будет педсовет, директор не может единолично сам принять такое решение, – уверен заместитель министра.

До 1 сентября 2023 года все школы России свои образовательные программы должны привести в соответствие с федеральной программой. В августе педсоветы будут утверждать учебный план.

– Образовательная организация, реализуя федеральную программу, имеет право и свободу. Она распределяет количество часов. Весь федеральный план делится на обязательный (для обеспечения базового уровня подготовки) и вариативный. Школа вправе, распределяя количество часов, увеличить часы, как на обязательных, так и на необязательных предметах, – на углубленную подготовку, на профильное обучение, на введение дополнительных курсов. С учетом интересов детей, родителей, местного сообщества, – говорит Щукин.

В должность нынешний директор гимназии №10 Ольга Голик вступила месяц назад, ее предшественница лишилась места из-за забастовки третьеклассников. В апреле этого года один из третьих классов в гимназии №10 практически в полном составе не вышел на учебу. Уроки были сорваны. Причиной стал конфликт одной из мам и учительницы. Остальные родители потребовали убрать ребенка конфликтующей мамы из класса. В учебном заведении сменился директор. В школе был создан новый класс, куда перевели всех бастующих детей. Отстояли родители и учительницу. Опыт решения школьных проблем оказался заразительным – и тогда уже вся гимназия объявила о намерении бастовать, если детям сократят количество часов английского.

Заместитель министра образования региона Владимир Щукин напомнил об ответственности родителей, которые зачастили с акциями протеста:

– Ответственность у родителей есть. По закону они обязаны создавать условия для обучения детей. И они (родители) ответственны за получение образования. И препятствование получению образования – это является административным правонарушением. Родители могут быть привлечены к административной ответственности.

Правда, в статье КоАП РФ 5.57. говорится о крупных штрафах, которые накладываются на юридические и должностные лица за нарушение права на образование.

Ранее редакция сообщала, что к всеобщей забастовке учеников готовится гимназия №10 в Новосибирске.