Улицу Ленина в Новосибирске на днях перекроют от транспорта

В связи с подготовкой и последующим проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города, закрывается проезд транспорта по улице Ленина в центре Новосибирска. Перекрытие продлится с 3 июня по 10 июля. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии. Речь идёт об участке дороги от пл. Ленина до ул. Советской.

— Проезд по обозначенному участку ул. Ленина будет разрешен для автомобилей, задействованных в транспортном обеспечении общегородских мероприятий, посвященных празднованию Дня города, транспортных средств медицинских, коммунальных и аварийно-спасательных служб, следующих по неотложным вызовам, — сообщают в мэрии. — Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что, по информации мэрии Новосибирска, во время торжественных мероприятий планируется временно перекрыть и часть Красного проспекта. При этом в праздничный день работа метрополитена запланирована дольше на час.

Ранее редакция сообщала, какие именно мероприятия пройдут в день города.