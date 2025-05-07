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Новосибирские депутаты проголосовали за геномную регистрацию мигрантов

  • 07/05/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирские депутаты проголосовали за геномную регистрацию мигрантов
Это позволит раскрывать зависшие преступления и упростит идентификацию граждан при массовых беспорядках

Новосибирские депутаты поддержали законодательную инициативу коллег из регионального парламента Ленинградской области о геномной регистрации иностранных граждан в России.

— Иностранные граждане, которые осуществляют трудовую деятельность в Российской Федерации, представляют значительную долю трудовой силы, и необходимо регулировать эти взаимоотношения, — отметил заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Владимир Карпов.

Проект федерального закона планируется внести на рассмотрение Госдумы. Речь идет о поправках Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» и Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Судя по законопроекту, иностранцев, прибывающих в Россию на работу, планируют обязать проходить геномную регистрацию при медицинском освидетельствовании для получения патента. Оплачивать геномную регистрацию будут сами трудовые мигранты. Пройти эту процедуру иностранцы должны будут в течение 30 дней с момента въезда в Россию. Напомним, сейчас трудовые мигранты, планирующие работать в РФ, должны проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.

Как объясняется в пояснительной записке к законопроекту, подготовленному депутатами Законодательного собрания Ленинградской области, внедрение обязательной геномной регистрации для данной категории граждан может быть использовано для идентификации лиц, совершивших преступления, а также для предотвращения незаконной миграции и использования поддельных документов.

— На практике есть случаи, когда иностранные граждане, выдворенные из России, пытаются вновь въехать в страну по поддельным документам, — отметили законодатели.

Кроме того, внедрение геномной регистрации позволит повысить раскрываемость преступлений, совершенных в прошлые годы. Сейчас многие дела остаются нераскрыты из-за отсутствия достоверной информации о личности преступников. Геномные паспорта позволят упростить идентификацию иностранных граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуация, таких как природные катастрофы, техногенные аварии и массовые беспорядки.

Проект законодательной инициативы сейчас рассматривают все субъекты Российской Федерации.

Напомним, идею ввести в России обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов из стран бывшего СССР выдвинул глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он заявил, что в России наблюдается рост числа массовых драк и других «противоправных деяний» мигрантов и связал это с «отсутствием должной профилактики правонарушений» в их среде.

Начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков, выступая на февральской сессии регионального парламента, отмечал, что в регионе наиболее часто иностранные граждане совершают преступления, связанные с IT (182), затем идет оборот наркотиков (146), а закрывают тройку лидеров кражи (105). Всего в 2024 году нелегалы совершили 565 преступлений (в 2023 — 656).

Всего за год в регионе было поставлено на миграционный учет 303 тысячи нелегалов и лиц без гражданства. В ходе проверок сотрудники правоохранительных органов  обследовали 7,5 тысяч объектов. В результате выявлено более 17 тысяч нарушений мигрантами правил пребывания и трудовой деятельности.

В связи с выявленными нарушениями за 2024 год было выдворено за пределы Российской Федерации в страны исхода более трёх тысяч иностранных граждан в административном порядке. Из них 146 человек были депортированы.

Также было вынесено 630 решений о сокращении срока временного пребывания и направлено более 6000 представлений о закрытии въезда на территорию России. В связи с неисполнением обязанностей по постановке на воинский учёт в отношении девяти лиц было принято решение о прекращении гражданства с момента вступления в силу соответствующего указа.

— В целом, за совершение отдельных видов преступлений, предусмотренных законодательством, в 2024 году лишены гражданства 33 человека. Пресечено 52 тысячи административных правонарушений и 18 преступлений, совершенных мигрантами в области дорожного движения, — говорил Кульков.

Ранее редакция сообщала о том, что детей мигрантов будут тестировать на знание языка в трех школах Новосибирска. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

 

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Рубрики : Право&Порядок Общество Власть

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Мигранты Госдума геномная регистрация


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