«Это самый ужасный поступок»: школьница из Новосибирска извинилась за насмешку над терактом

Школьница, насмехавшаяся над терактом под Москвой, записала видео с извинениями. После первого ролика, где она поет песню, радуясь гибели людей, ее захейтили в соцсетях. Читатели массово писали девочке оскорбления и угрозы.

По информации Сиб.фм, подросток учится в десятом классе.

– Очень молю меня простить за мои слова и за самый ужаснейший поступок в моей жизни, – говорит ученица в видео.

Отмечается, что Telegram-канал школьницы взломал неизвестный и удалил все ее публикации.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы в единодушном порыве начали комментировать поведение школьницы, которая насмехалась над терактом в «Крокус Сити Холле». Жители столицы Сибири выразили крайнее неодобрение поступку подростка.