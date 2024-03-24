«Это самый ужасный поступок»: школьница из Новосибирска извинилась за насмешку над терактом

Школьница, насмехавшаяся над терактом под Москвой, записала видео с извинениями. После первого ролика, где она поет песню, радуясь гибели людей, ее захейтили в соцсетях. Читатели массово писали девочке оскорбления и угрозы.
По информации Сиб.фм, подросток учится в десятом классе.
– Очень молю меня простить за мои слова и за самый ужаснейший поступок в моей жизни, – говорит ученица в видео.
Отмечается, что Telegram-канал школьницы взломал неизвестный и удалил все ее публикации.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы в единодушном порыве начали комментировать поведение школьницы, которая насмехалась над терактом в «Крокус Сити Холле». Жители столицы Сибири выразили крайнее неодобрение поступку подростка.
Источник: Телеграм-канал Новосибирский паблик/фото — скриншот из видео.
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