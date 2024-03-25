Один из террористов из «Крокус Сити Холл» был зарегистрирован в Новосибирске

Один из террористов, напавших на людей в подмосковном «Крокус Сити Холл», ранее имел временную регистрацию в Новосибирске.

Об этом он заявил на аресте через переводчика. Речь идет о 32-летнем Далержоне Мирзоеве. По его словам, срок регистрации был на три месяца и на момент совершения теракта он истек.

У Мирзоева беременная жена и четверо детей.

Ему, как и его подельникам, предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть людей, в составе организованной группы.

Ранее редакция сообщала о задержании Мирзоева и его первом допросе. Преступник через переводчика рассказал, что жил с земляком в хостеле на Димитровке. Работы не было, решили таксовать и для этого купили автомобиль «Рено». Куратор по имени Абдулло связался с ним через Телеграм и предложил «работу».

— Абдулло предложил заработать сразу и много. Для этого нужно было взять оружие, пойти в «Крокус» и расстрелять невиновных безоружных людей. Всех, кто попадется на пути, — рассказал силовикам душегуб.

Вчера, 24 марта, всех четверых террористов арестовали в Басманном суде Москвы до 22 мая.