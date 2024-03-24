Первые мартовские дожди прольются на следующей неделе в Новосибирске

Синоптики прогнозируют первые дожди со снегом в Новосибирске на следующей неделе.

По данным Gismeteo, в понедельник, 25 марта, после плюсовых выходных температура упадет ночью до -3 градусов. Однако днем потеплеет до +1. В течение дня ожидается облачность, также в этот день ожидается дождь со снегом. Порывы ветра — 14 м/с.

26 марта будет похолодание ночью до — 4 градусов. Днём опять же температура повысится до +1 градуса. Ожидается облачность с прояснениями. Ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Скорость ветра — 10 м/с.

В среду, 27 марта, ночью температура будет -3. Днём столбик термометра покажет +5 градусов. В этот день облака полностью закроют небо, осадков не будет. Ветер до 6 метров в секунду.

В четверг, 28 марта, ночью температура воздуха снизится до -1 градуса. Днём воздух прогреется до +6. Облака все также будут закрывать солнце. Скорость ветра составит 7 метров в секунду.

Пятничной ночью, 29 марта, в Новосибирске будет 0. Днём ожидается до +6. В этот день все также облака будут закрывать солнце, однако к ним добавится еще дождь со снегом. Ветер усилится до 10 метров в секунду.

В выходные дни погода будет ветреной и дождливо-снежной. Температура будет скакать от -4 до +4. Ожидается дождь и снег, а также облачность. Скорость ветра составит от 10 до 3 метров в секунду.

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