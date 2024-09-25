Это Спарта: более половины новосибирцев Минспорта записало в легкоатлеты

По данным регионального Минспорта, 54 % (более 1,4 миллионов) жителей Новосибирской области систематически занимаются спортом и физической культурой. Согласно статистике, каждый второй как минимум раз в неделю преодолевает марафоны, отжимается, метает молот или прыгает с шестом. Этакий регион легкоатлетов и рекордсменов, больше напоминающий Спарту.

Откуда берутся такие цифры? Оказывается, существует формула для такого подсчета.

— Берется количество людей в возрасте от 3-х до 79-и лет из них вычитаются те, кому спорт противопоказан по медицинским показаниям или есть ограничения. Получившееся число делится на количество людей, которые официально значатся клиентами действующих спортивных секций и клубов, а после результат (зачем-то) умножается на 100, — пишет Сибкрай.ru со ссылкой на Министерство.

Загадочная формула появилась вместе с нацпроектом «Демография» и «Спорт – норма жизни» в 2018 году, когда эффективность программ – новые секции, сооружения, вовлеченность населения в спорт, новые вакансии в спортивном секторе — нужно было хоть как-то оценивать.

Нужную «статистику» новосибирское Минспорта предоставляет Правительству РФ. А уже на основании этой информации формируются бюджеты, отчеты об исполнении нацпроектов, делается оценка работы чиновников.

Ранее редакция сообщала о том, что рекордное количество жителей Новосибирской области приняли участие в XIII летней областной Спартакиаде пенсионеров. По данным регионального правительства, участие в соревнованиях приняли 388 спортсменов из 29 городских округов и муниципальных районов.