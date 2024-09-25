Новосибирским предпринимателям могут поднять страховые взносы

«Деловая Россия» предложила увеличить с одного до двух МРОТ порог зарплаты, с которого малый и средний бизнес выплачивают пониженные страховые взносы. Законодатели отправили письмо с данным предложением в Минфин на имя министра финансов Антона Силуанова. Сейчас документ находится на рассмотрении.

Авторы письма объясняют, что инициатива призвана выровнять параметры налогового регулирования. По их мнению, это сделает конкуренцию и ведение бизнеса «более справедливыми». Кроме того, увеличение порога до двух МРОТ будет способствовать обелению зарплат и более справедливой поддержке малого и среднего бизнеса.

«Деловая Россия» считает, что право на пониженные страховые взносы получат «добросовестные социально ответственные предприятия», а компании, которые практикуют серые выплаты, будут лишены льготы.

Председатель Новосибирского областного отделения «Опора России» Игорь Салов категорически против данной инициативы.

— По мнению «Деловой России» антикризисная мера, введенная в 2020 году, выполнила свою функцию и сейчас «сектор МСП показывает устойчивый рост». Но разве это плохо? Это означает лишь то, что созданы оптимальные условия для ведения бизнеса. Зачем их нарушать? — заявляет собеседник редакции.

Игорь Салов уверен, что серые зарплаты являются лишь следствием высокого налогового бремени и если его увеличивать, то незаконные схемы будут только множиться.

— Для обеления бизнеса нужно снижать налоги, — убежден эксперт. — Ну а с нарушителями нужно бороться по закону. У нас очень строгое налоговое законодательство.

Ранее редакция приводила мнение эксперта об инициативах президента по поддержке бизнеса и о том, стоит ли бизнесу ждать снижения налогов и тотальной налоговой амнистии.