Гигантскую щуку поймал рыбак из Новосибирска в Томской области

Александр Серых, рыбак из Новосибирска, поймал в Томской области щуку весом 10,6 килограмма.
Он рассказал, что выбрал для рыбалки не самое подходящее время — период подъёма воды.
— Рыбалка, как и предполагалось, вышла мегатрудовая, но всё-таки 3-х за десяток мне удалось покатать возле лодки и всего лишь одну на 10 килограмм 600 грамм удачно завести в подсак, — рассказал Серых на своей странице в «ВКонтакте».
После фотосессии трофей недолго пробыл в руках у рыбака — он отпустил его на волю.
Ранее редакция сообщала о том, что щуку весом почти 17 килограммов поймали в Новосибирской области. Затем рыбаки отпустили ее на волю.
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