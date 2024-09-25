Гигантскую щуку поймал рыбак из Новосибирска в Томской области

Александр Серых, рыбак из Новосибирска, поймал в Томской области щуку весом 10,6 килограмма.

Он рассказал, что выбрал для рыбалки не самое подходящее время — период подъёма воды.

— Рыбалка, как и предполагалось, вышла мегатрудовая, но всё-таки 3-х за десяток мне удалось покатать возле лодки и всего лишь одну на 10 килограмм 600 грамм удачно завести в подсак, — рассказал Серых на своей странице в «ВКонтакте».

После фотосессии трофей недолго пробыл в руках у рыбака — он отпустил его на волю.

Ранее редакция сообщала о том, что щуку весом почти 17 килограммов поймали в Новосибирской области. Затем рыбаки отпустили ее на волю.