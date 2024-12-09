Бойца ММА из Таджикистана будут судить за убийство матери и ребёнка в Новосибирске

Новосибирский областной суд рассмотрит дело гражданина Таджикистана, обвиняемого в жестоком убийстве женщины и её пятилетней дочери. Трагедия произошла в начале 2024 года и до глубины души потрясла жителей региона.

О внезапном исчезновении 39-летней Ольги и её маленькой дочки заявила в полицию подруга сибирячки из Казахстана в конце января. Несколько дней она не могла дозвониться до приятельницы. Подруга пропавшей рассказала правоохранителям, что Ольга получила наследство, купила квартиру в Кировском районе Новосибирска, дорогой автомобиль и переехала на ПМЖ.

Полиция оперативно приступила к поискам новоиспечённой сибирячки, а по факту исчезновения женщины и ребёнка следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».

— С момента поступления сообщения о безвестном исчезновении матери с дочерью, учитывая сложность и неочевидность произошедшего, была создана специальная следственно-оперативная группа, куда вошли наиболее опытные и профессиональные следователи и сотрудники МВД региона, — сообщили в региональном СК.

В течение нескольких часов правоохранители установили личность подозреваемого и вышли на его след. Им оказался 31-летний выходец из Таджикистана, который несколько лет назад приехал в Россию и осел в Новосибирске. По словам его знакомых, для получения гражданства Фарид* женился на местной жительнице. Также известно, что мигрант ранее привлекался к уголовной ответственности.

На жизнь мужчина зарабатывал разными способами, но в основном участием в боях без правил и профессиональных соревнованиях по смешанным единоборствам.

Оперативникам удалось выяснить, что боец ММА Фарид был знаком с Ольгой несколько месяцев. Он знал, что женщина получила наследство и предложил ей свою помощь в покупке машины. После того, как они вместе выбрали автомобиль за 1,5 миллиона рублей, Ольга и её дочка пропали. Исчезла и машина. Отрабатывалась версия, что спортсмен убил женщину и ребёнка из-за денег и чтобы завладеть иномаркой.

Предполагаемого душегуба тут же объявили в розыск, но 23 января стало известно, что мужчина покинул Россию и уехал в Казахстан. 24 января его выставили в межгосударственный розыск и передали информацию о нём коллегам в соседние государства, а также заочно арестовали.

― 25 января при попытке пересечь границу из Казахстана в Узбекистан фигурант был задержан сотрудниками пограничного контроля и передан местным сотрудникам полиции. В настоящий момент он заключён под стражу, решается вопрос об его экстрадиции в Российскую Федерацию, ― прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

При задержании подозреваемый дал первые признательные показания: якобы женщину он зарезал, а её пятилетнюю дочку ‒ задушил. Причём с Ольгой он расправился в автомобиле на глазах у ребёнка.

Тело убитой сибирячки в конце января обнаружил водитель грейдера во время очистки трассы в Тогучинском районе. Женщину удалось легко опознать по серьгам и татуировке. Спустя полторы недели после первой страшной находки, оперативная группа по данным биллинга с телефона подозреваемого стала тщательно проверять все точки на карте, где абонент был в сети. Круг поисков сузился и привёл следователей на огромный снегоотвал за городом. Раскопки велись несколько дней. Применять тяжёлую технику было рискованно, поэтому завалы разгребали вручную.

― Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство двух лиц, малолетнего» и «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия», ― сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по связям со СМИ Елена Коновалова.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением дело передано в Новосибирский областной суд, где в ближайшее время будет рассмотрено по существу.

*Имя обвиняемого изменено.

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