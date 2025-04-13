Это зависимость: рабочий день с онлайн-покупок начинают 10% новосибирцев

Далеко не все новосибирцы испытывают позитивные эмоции от шопинга, 12 % вовсе не чувствуют удовлетворения от покупок. Об этом рассказали аналитики Исследовательского центра «Позиция», решившие выяснить, какие незапланированные покупки горожане чаще совершают онлайн и приносят ли им этот процесс удовольствие.

Пятая часть жителей столицы Сибири склонны делать спонтанные онлайн-покупки. При этом 25% совершают их «крайне часто». А вот 36% признались, что действительно совершают такие покупки, но очень редко. И только 19% горожан заявили, что никогда не склонны в этом вопросе действовать в моменте.

Более половины новосибирцев заказывают незапланированные товары из категории товаров для дома – 52% опрошенных. Чуть реже необдуманные покупки приходятся на одежду (43%), продукты питания (37%) и обувь (21%). Еще 18% неожиданно для себя принимают решение купить электронику, 26% – косметику, 16% – детские товары, 12% – товары для хобби и 8% – для спорта.

При этом только 19% опрошенных сказали, что всегда испытывают удовольствие после онлайн-шопинга. Подавляющее же большинство (47%) чувствуют позитивные эмоции от покупок, но очень редко. А вот 12% новосибирцев никогда не испытывает от приобретений.

Почти треть (31%) жителей столицы Сибири уверены, что шопоголизм является серьезной проблемой. Хотя 46% сказали, что и вовсе никогда не задумывались о теме спонтанных покупок.

Среди опрошенных есть и такие, кто часто сожалеет о незапланированных покупках на маркетплейсах, таких 18%. Еще 22% признались, что периодически тоже испытывают сожаления после спонтанного заказа. Но все же подавляюще большинство (43%) новосибирцев крайне редко жалеют о потраченных на маркетплейсах деньгах.

Время на онлайн-покупки горожане выбирают разное. 10% начинают с них рабочий день, посещая маркетплейсы ранним утром. Еще 32% задумываются о покупках вечером, после работы, а 17% — перед сном вместо чтения. Но большинство новосибирцев (37%) посещают маркетплейсы в любое время суток, когда есть свободная минута.

Ранее редакция сообщала о том, что почти 90 млн рублей потратили новосибирцы на заказы за рубежом.