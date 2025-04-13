Рекламодателям

Это зависимость: рабочий день с онлайн-покупок начинают 10% новосибирцев

  • 13/04/2025, 09:30
Сожалеют о незапланированных интернет-заказах почти 20% новосибирцев
Сожалеют о незапланированных интернет-заказах почти 20% жителей города

Далеко не все новосибирцы испытывают позитивные эмоции от шопинга, 12 % вовсе не чувствуют удовлетворения от покупок. Об этом рассказали аналитики Исследовательского центра «Позиция», решившие выяснить, какие незапланированные покупки горожане чаще совершают онлайн и приносят ли им этот процесс удовольствие.

Пятая часть жителей столицы Сибири склонны делать спонтанные онлайн-покупки. При этом 25% совершают их «крайне часто». А вот 36% признались, что действительно совершают такие покупки, но очень редко. И только 19% горожан заявили, что никогда не склонны в этом вопросе действовать в моменте.

Более половины новосибирцев заказывают незапланированные товары из категории товаров для дома – 52% опрошенных. Чуть реже необдуманные покупки приходятся на одежду (43%), продукты питания (37%) и обувь (21%). Еще 18% неожиданно для себя принимают решение купить электронику, 26% – косметику, 16% – детские товары, 12% – товары для хобби и 8% – для спорта.

При этом только 19% опрошенных сказали, что всегда испытывают удовольствие после онлайн-шопинга. Подавляющее же большинство (47%) чувствуют позитивные эмоции от покупок, но очень редко. А вот 12% новосибирцев никогда не испытывает от приобретений.

Почти треть (31%) жителей столицы Сибири уверены, что шопоголизм является серьезной проблемой. Хотя 46% сказали, что и вовсе никогда не задумывались о теме спонтанных покупок.

Среди опрошенных есть и такие, кто часто сожалеет о незапланированных покупках на маркетплейсах, таких 18%. Еще 22% признались, что периодически тоже испытывают сожаления после спонтанного заказа. Но все же подавляюще большинство (43%) новосибирцев крайне редко жалеют о потраченных на маркетплейсах деньгах.

Время на онлайн-покупки горожане выбирают разное. 10% начинают с них рабочий день, посещая маркетплейсы ранним утром. Еще 32% задумываются о покупках вечером, после работы, а 17% — перед сном вместо чтения. Но большинство новосибирцев (37%) посещают маркетплейсы в любое время суток, когда есть свободная минута.

Ранее редакция сообщала о том, что почти 90 млн рублей потратили новосибирцы на заказы за рубежом. 

Фото freepik, автор: freepik

221

Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : спонтанные покупки


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Владимир Женов, председатель Совета Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, президент Новосибирского банковского клуба

Владимир Женов: Мы хотим оценить руководителей Новосибирска по «гамбургскому счету»

В Новосибирске планируют сформировать гармонизированный индекс делового доверия
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Мошенники используют образцы голоса для создания фейковых сообщений
13/04/25 10:30
Общество Право&Порядок Технологии
Это зависимость: рабочий день с онлайн-покупок начинают 10% новосибирцев
13/04/25 9:30
Общество Финансы
Дачникам снова придется стоять в пробках на Гусинобродском шоссе в Новосибирске
12/04/25 19:30
Город Общество
Браконьеров в Новосибирской области будут ловить с помощью дронов
12/04/25 18:30
Общество Право&Порядок Технологии
Новосибирских матерей предлагают освободить от уплаты подоходного налога
12/04/25 16:30
Власть Общество
Самую дорогую арендную квартиру Сибири нашли в Новосибирске
12/04/25 15:30
Бизнес Недвижимость
Резиденты трех парков заплатили в бюджет Новосибирской области 8 млрд налогов
12/04/25 14:30
Бизнес Власть
Новосибирцы тратят на компьютерные игры больше времени, чем остальные россияне
12/04/25 14:30
Бизнес Технологии
В новосибирских отделах «Глория Джинс» не будет бренда Ready! Steady! Go!
12/04/25 13:30
Бизнес
Новосибирцы заплатили за нарушение правил дорожного движения более 400 млн рублей
12/04/25 12:30
Общество
Для ускорения строительства СКИФа подрядчик заводит на площадку более 400 рабочих
12/04/25 11:30
Бизнес Власть Наука
Средняя стоимость авто с пробегом в Новосибирске — около двух млн рублей
12/04/25 10:30
Группа «ВИС» отремонтировала дороги около четвертого моста в Новосибирске
12/04/25 9:30
Бизнес Город
Священник из Новосибирска рассказал, что нельзя делать на Пасху
11/04/25 19:00
Общество
В Новосибирске не могут объявить контракты на отлов собак
11/04/25 18:30
Бизнес Власть Общество
Дело о присвоении миллионов при строительстве детсада передано в суд Новосибирска
11/04/25 18:00
Бизнес Право&Порядок
Суд приостановил работу рынка «Пекин» в ТЦ «Континент» в Новосибирске
11/04/25 17:30
Право&Порядок
Летняя погода установится в Новосибирске на выходных
11/04/25 17:00
Общество
HR-конференция «Человек Сибири. Синергия c AI» состоялась в Новосибирске
11/04/25 16:45
Технологии
Фишинг стал самым популярным способом кражи денежных средств
11/04/25 16:35
Финансы
Популярное
Трупы животных, найденные у озера в Новосибирской области, утилизируют
11/04/25 16:30
Новосибирский депутат требует радикальных мер в отношении бродячих собак
9/04/25 18:00
По частному сектору, где насмерть сбили новосибирца, разрешено ездить до 60 км/ч
1/04/25 12:30
Владельцев собак и кошек в Новосибирске предупредили о новой схеме обмана
31/03/25 16:30
Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025
28/03/25 9:45
В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП
27/03/25 12:00
Новости компаний
Банк Уралсиб принял участие в Днях карьеры Новосибирского государственного университета
11/04/25 10:56
Новосибирские энергетики подтвердили свой статус лидера в ежегодном рейтинге
10/04/25 15:45
Уралсиб предлагает бесплатную экспертную поддержку участникам внешнеэкономической деятельности
8/04/25 9:10
Банк Уралсиб стал партнером конференции молодых ученых по молекулярной биологии
7/04/25 9:10
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2024 год, прибыль составила 11,7 млрд рублей
3/04/25 9:10
Банк Уралсиб запустил платежи в бюджет через СБП для физлиц
2/04/25 10:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска