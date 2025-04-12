Дачникам снова придется стоять в пробках на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

На путепроводе у Гусиного брода в направлении на Ленинск-Кузнецкий ведутся работы по устройству деформационных швов. Объект находится недалеко от моста через реку Издревая. Он проходит над железнодорожными путями, пояснили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД).

— Для обеспечения ремонтных работ на путепроводе введено регулирование движения в ручном режиме. На период капремонта ограничено движение транспорта: введён реверс и снижена скорость с 15 мая 2024 года по 15 октября 2025 года. В планах завершить выполнение досрочно в июне, — заявили в ТУАДе.

Путепровод 1973 года постройки. Ввод после капремонта — 2025 год. На объекте работают три организации. В рамках капремонта подрядчики заменят балки пролетных строений № 1,3, гидроизоляцию, барьерного ограждение, дорожную одежду, проведут ремонт промежуточных и шкафных стенок.

Стоит отметить, что выезд из города по Гусинобродскому шоссе уже давно стал для новосибирцев настоящим испытанием на прочность. Автомобили замирают в мертвых пробках. Особенно эта тема актуализируется во время дачного сезона.

Ранее редакция сообщала о том, что ТУАД расторгает в одностороннем порядке контракт с ООО «Перлит-Строй» на ремонт участка автомобильной дороги на Гусинобродском шоссе.