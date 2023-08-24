Этой осенью в Новосибирской области, возможно, разрешат разводить костры

Подготовку к предстоящему пожароопасному сезону в ведомстве уже начали. Добровольцы и профессиональные пожарные сегодня проверяют всю, в том числе, резервную технику на работоспособность и исправность.

Запрет на разведение костров и посещение лесов осенью в Новосибирской области вводят почти каждый год. Всё зависит от погоды. Этот период называется – особый противопожарный режим.

Пока он действует, выезжать на природу и жарить там шашлыки – в течении нескольких недель обычно запрещено. Дачникам тоже запрещают сжигать мусор на участках и пользоваться мангалами. За нарушения могут оштрафовать.

— В этом году мы ожидаем довольно спокойное прохождение осеннего пожароопасного периода. С учётом прогнозов, на осенний период мы не собираемся вводить такие ограничения, — заявил журналистам infopro54 Виктор Орлов, руководитель управления МЧС России по Новосибирской области.

По данным регионального МЧС леса области сегодня достаточно хорошо защищены от ландшафтных пожаров. Распахали много противопожарных полос, которые защищают зелёные зоны от распространения огня.

Поэтому предстоящий сезон для любителей отдыха на природе и для дачников может стать особенным.

Однако все прогнозы могут измениться, если погода станет ветреной и засушливой, добавили в МЧС.