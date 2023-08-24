Импортозамещение на СКИФе обсудили на «Технопроме-2023»

Тема рассмотрена на круглом столе «От создания материалов до новых элементов Периодической таблицы: роль фундаментальной науки в развитии передовых цифровых, интеллектуальных и производственных технологий» в рамках X Международного форума технологического развития «Технопром-2023».

Директор Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова академик РАН Александр Латышев представил результаты крупного интеграционного проекта «стомиллионника» – «Квантовые структуры для посткремниевой электроники», реализуемом под руководством ИФП СО РАН при поддержке Минобрнауки России. Новосибирские ученые совместно с учеными Санкт-Петербургского госуниверситета произвели не только разработки, востребованные в области квантовой связи и квантовой криптографии – излучатель и детектор одиночных фотонов, – но и необходимую для их работы миниатюрную систему охлаждения, которая работает при комнатной температуре. Один из результатов проекта был включен в число лучших достижений Академии наук в 2022 году – разработка нового спин-детектора для фотоэмиссии с угловым разрешением. Детектор уже нашел применение ― на новом синхротроне СКИФ – он будет использоваться вместо импортного детектора, который сейчас не поставляют.

Также на «Технопроме-2023» вопросы создания СКИФа рассмотрены в ходе стратегической сессии Национального центра физики и математики (НЦФМ) «Научная кооперация Национального центра физики и математики – регионы-лидеры и новые регионы».

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова отметила высокую важность импортозамещающих технологий для СКИФ.