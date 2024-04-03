Девелопер, генеральный директор ООО «Ельцовский парк», Евгений Гаврилов забрал документы с конкурса за пост мэра Новосибирска. Сообщение об этом размещено на сайте горсовета.

Всего от участия в конкурсе уже отказались четверо кандидатов, в том числе замминистра промышленности Константин Останин, вице-губернатор Новосибирской области Роман Теленчинов и председатель правления регионального отделения «Партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин.

Напомним, всего за пост мэра планировали побороться 21 человек.

4 апреля для кандидатов состоится письменное тестирование на знание действующего законодательства в части полномочий мэра. По информации редакции Infopro54, тестирование состоится в большом зале мэрии Новосибирска. Для прохождения в следующий этап, за 90 минут кандидатам необходимо правильно ответить на 16 вопросов из 30 вопросов. Второй этап конкурса (собеседование) также будет проходить 4 апреля. На нем кандидаты представят свои программы развития города Новосибирска по 9 сферам.

Позже на внеочередной сессии горсовета депутаты проголосуют за лучшего кандидата.

Ранее редакция сообщала о том, что самые большие шансы среди оставшихся, у вице-губернатора Максима Кудрявцева.