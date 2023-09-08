Евгений Лебедев проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области

Евгений Лебедев кандидат в губернаторы Новосибирской области от партии ЛДПР проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области. Об этом сообщается в группе «Наша Дзержинка — группа депутата Лебедева Е. В.» в Вконтакте.

Ранее редакция сообщала о том, что сегодня уже проголосовали на выборах два других кандидата: Владислав Плотников — на избирательном участке в Доме Ученых (избирательный участок №1950), а также действующий глава региона Андрей Травников на избирательном участке в лицее №12.

Напомним, за пост главы региона борются 4 кандидата от разных партий: Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду».

Сегодня в Новосибирской области в первый день голосования открылось 1 804 постоянных избирательных участка, а также 9 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (СИЗО и медицинские учреждения). Ключевая кампания — выборы губернатора. Помимо региональных выборов в области проходят 23 избирательных кампании по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований в 15 районах и городе Бердске. Проголосовать можно с 8 утра 8 сентября до 8 вечера 10 сентября.

Ранее редакция сообщала о том, что Владислав Плотников проголосовал на выборах губернатора в Новосибирске.