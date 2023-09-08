Владислав Плотников проголосовал на выборах губернатора в Новосибирске

Кандидат в губернаторы Новосибирской области Владислав Плотников проголосовал на избирательном участке в Доме Ученых (избирательный участок №1950). Об этом он сообщил на своей странице в Вконтакте.

—Большое событие для меня и семьи: отдал свой голос на выборах губернатора. Вместе со мной проголосовал и сын — впервые в жизни. Надеюсь, впереди у него будет еще много важных выборов — и каждый из них он сделает правильно, — отметил Плотников.

Ранее редакция сообщала еже об одном проголосовавшем кандидате: действующий глава региона Андрей Травников проголосовал сегодня около 9 утра — на избирательном участке в лицее №12.

Напомним, сегодня в Новосибирской области в первый день голосования открылось 1 804 постоянных избирательных участка, а также 9 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (СИЗО и медицинские учреждения). Ключевая кампания — выборы губернатора. Помимо региональных выборов в области проходят 23 избирательных кампании по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований в 15 районах и городе Бердске. Проголосовать можно с 8 утра 8 сентября до 8 вечера 10 сентября.

Напомним, за пост главы региона борются 4 кандидата от разных партий: Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области стартовали выборы губернатора.