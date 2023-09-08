Сибирские перевозчики пожаловались президенту на дорогое дизтопливо

— В последнее время в стране быстрыми темпами растет стоимость дизельного топлива. Она увеличивается как на оптовом, так и на розничном рынке. При этом условия продажи топлива корпоративным клиентам стали абсурдными: чем больше объем потребления, тем меньше скидка. У грузоперевозчиков вызывает серьезное беспокойство скорость, с которой растут цены. Себестоимость транспортных услуг на треть состоит из цены топлива. Его подорожание вынуждает перевозчиков повышать тарифы. По цепочке это приведет к росту цен практически на все товары в стране, — говорится в открытом обращении Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков к президенту России Владимиру Путину.

При этом предприниматели напоминают, что сейчас на плановый профилактический ремонт останавливаются несколько нефтеперерабатывающих заводов, включая Омский НПЗ, что может усугубить ситуацию, создать угрозу дефицита дизельного топлива.

— Грузоперевозчики обеспокоены надвигающимся дефицитом топлива. Убедительно просим вас вмешаться в ситуацию и оперативно принять все меры для того, чтобы российский рынок был обеспечен необходимым количеством нефтепродуктов, а темпы роста стоимости дизельного топлива не превышали инфляцию, — попросили сибирские перевозчики президента.

Напомним, на этой неделе стоимость бензина и дизельного топлива в России обновила очередные рекорды. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам среды 6 сентября составила почти 76 ,5 тысяч рублей за тонну, Аи-92 — 65,47 тыс рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало до 68,5 тыс рублей за тонну. За август его цена выросла на 18,5%.

На АЗС Новосибирска, по данным Azsprice, дизтопливо стоит от 58 до 62,6 рублей (премиум) за литр. На наблюдаемых Новосибирскстатом АЗС региона, на 4 сентября дизельное топливо можно было приобрести по цене 63.18 рублей за литр.

Ранее редакция сообщала об активизации на улицах Новосибирска заправщиков-нелегалов.