На избирательных участках ставят прививки от гриппа

Председатель Новосибирского облизбиркома Ольга Благо и председатель территориальной избирательной комиссии Кочковского района Николай Храпаль не только проголосовали, но и поставили прививки от гриппа, сообщила пресс-служба областной избирательной комиссии.

— В зданиях, где располагаются избирательные участки, предлагают и такую бесплатную услугу, если есть возможность оборудования процедурных кабинетов, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, прививочная кампания от гриппа стартовала в Новосибирской области в конце августа. Планируется привить против гриппа не менее 60% населения региона — 1 миллион 677 тысяч человек

По данным Роспотребнадзора, оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь, так как иммунитет формируется примерно в течение 2-х недель. При соблюдении сроков проведения вакцинации иммунитет после прививки успеет сформироваться до подъема заболеваемости.

Выборы в Новосибирской области проходят с 8 по 10 сентября.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о прививках.